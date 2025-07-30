أخبار الأهلي، تفاقم الأزمة بين إدارة الأحمر وديانج.. إجهاض مخطط عبد القادر للرحيل.. تطورات جديدة في ملف تجديد عاشور

أخبار الأهلي، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

حقيقة وجود خلافات بين إدارة الأهلي وإمام عاشور

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد حول وجود خلافات بين إدارة الأحمر وإمام عاشور لاعب الفريق.

وأكد المصدر أن المفاوضات بشأن تجديد عقد إمام عاشور مستمرة، وأن هناك تواصلا بين الاهلي ووكيل اللاعب من أجل حسم الملف.

آخر تطورات ملف تجديد عقد عاشور

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر تولي ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب، نظرا لأهمية اللاعب الكبيرة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع إمام عاشور خلال الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، وحسم الملف بشكل نهائي بتوقيع العقود.

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

يواجه النادي الأهلي أزمة في تجديد عقد اليو ديانج لاعب الفريق، مع اقتراب نهاية عقد اللاعب ليصبح حرا في يناير المقبل.

ديانج قرر تأجيل ملف تجديده للنادي الأهلي على خلفية تلقيه عروضا أوروبية وعربية بمبالغ ضخمة.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن هناك صعوبة في التجديد للاعب المالي لرغبته في عدم الاستمرار داخل مصر، وخوض تجربة احتراف أوروبية أو عربية جديدة.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت العديد من الأنباء عن رغبة أليو ديانج في الحصول على مليون و800 ألف دولار في الموسم من أجل الاستمرار والتجديد مع الفريق بصورة رسمية.

آخر تطورات اقتراب نجم الأهلي من الانضمام للدوري التركي

أصبح أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدا إلى نادي قاسم باشا التركي.

كوكا أبلغ إدارة الأهلي رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وإصراره على الرحيل إلى قاسم باشا التركي، الذي قدم عرضا وصفه النادي الأهلي بأنه لا يليق باللاعب أو النادي حيث بلغت قيمته 400 ألف دولار.

آخر تطورات عرض قاسم باشا لضم كوكا

وكشفت تقارير تركية أن الأهلي وافق على رحيل كوكا لقاسم باشا مع الاتفاق على رفع المقابل المادي إلى 750 ألف دولار + عدد من الامتيازات للنادي الأهلي تصل إلى مليون دولار.

وارتفع قيمة الصفقة حاليا إلى 800 ألف دولار نقدا، بجانب التفاوض حاليا على نسبة إعادة البيع والامتيازات المالية.

فيما طلب الأهلي وضع بونص 300 ألف دولار في حالة مشاركته 10 مباريات متتالية بجانب صانعة الأهداف.

أحمد نبيل كوكا، فيتو

واتفقت إدارة الأهلى على وضع بند نسبة 15% من البيع المستقبلي للاعب لأي نادِ آخر.

وارتبط اسم أوجستين منصور اللاعب الأرجنتيني من أصول فلسطينية، لاعب فريق جواراني الباراجوياني، للانضمام للأهلي ليكون بديلا لأحمد كوكا الذي رحب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، برحيله.

أبرز المعلومات عن أوجستين منصور

إنزو أوجستين منصور من مواليد 29 سبتمبر 2000 ( 24 عامًا)، وهو لاعب أرجنتيني المولد من أصول فلسطينية، ويلعب دوليًا مع منتخب فلسطين منذ يونيو 2025.

وانضم منصور إلى جواراني في عام 2024 على سبيل الإعارة من نادي ديبورتيفو مايبو، ثم انتقل بشكل دائم في عام 2025.ويلعب أوجستين في مركز وسط محوري (ارتكاز دفاعي).

وشارك في 41 مباراة خلال فترة إعارته، و19 مباراة بعد الانتقال الدائم، وسجل 3 أهداف (هدف في الإعارة وهدفين بعد الانتقال).

كما اُختير لتمثيل منتخب فلسطين، وشارك في أولى مبارياته الدولية بتصفيات كأس العالم يوم 6 يونيو 2025 ضد الكويت.

تفكير الأهلي في حل أزمة عبد القادر

وتعقدت الأمور بين ادارة النادي الأهلي وأحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رغبة اللاعب في فسخ التعاقد مع الأحمر.

ومع تأكد إدارة الأهلي من وجود مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع اللاعب، قرر مسؤولو القلعة الحمراء التمسك بأحمد عبد القادر حتى إيجاد عرض مناسب له مع شرط العودة للأهلي عقب انتهاء إعارته لأي نادٍ.

تفكير الأهلي في حل أزمة عبد القادر

إدارة الأهلي أبلغت خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، بعودة أحمد عبد القادر إلى التدريبات بشكل مؤقت حتى ايجاد حل للأزمة.

وتفكر إدارة الأهلي في بقاء اللاعب مع الدخول في التدريبات الجماعية مع الفريق مع إقناع ريبيرو بمنح عبد القادر فرصة للمشاركة في المباريات الودية لإعداده للموسم الجديد خاصة أن اللاعب لا يشارك في التدريبات الجماعية مع المدرب الإسباني.

وفي السياق ذاته، تنتظر إدارة الأهلي عرض نادي القادسية السعودي لضم أحمد عبد القادر إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما ذكره وكيل اللاعب لإدارة الأهلي.

وأكد المصدر أن القادسية أصبح أحدث الأندية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب، لينضم بذلك إلى قائمة المهتمين بضمه مع ناديي الحزم السعودي والوكرة القطري.



وتكمن أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي في كونه يرغب في الرحيل مجانا عن الفريق ورفض الدخول في أي صفقات تبادلية، مع تراجع اللاعب عن إتمام صفقة الرحيل إلى أحد الأندية السعودية مؤخرا.

أحمد عبد القادر يرد على شائعة رحيله



فيما أصدر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام بشأن ما تردد عن رحيله عن الأهلي.

وجاء بيان عبد القادر كالتالي:

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