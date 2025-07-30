الأهلي يعلن تعيين باولو ميلاجريس مديرا فنيا لـ سيدات الطائرة

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع البرازيلي باولو ميلاجريس لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الجديد.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ميلاجريس، جاء بعد دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين وتم الاستقرار على التعاقد معه، نظرًا لما يمتلكه من خبرات تدريبية كبيرة.

الأهلي يتعاقد مع جوردون مايفورث

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع المدرب الأمريكي جوردون مايفورث لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الجديد.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع جوردون مايفورث يأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، لتوفير الاستقرار والأجواء المناسبة لاستمرار مسيرة البطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.