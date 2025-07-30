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رياضة

الأهلي يعلن تعيين باولو ميلاجريس مديرا فنيا لـ سيدات الطائرة

الأهلي يعلن تعين
الأهلي يعلن تعين باولو ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الطائرة ال

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع البرازيلي باولو ميلاجريس لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الجديد.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ميلاجريس، جاء بعد دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين وتم الاستقرار على التعاقد معه، نظرًا لما يمتلكه من خبرات تدريبية كبيرة.

الأهلي يتعاقد مع جوردون مايفورث

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع المدرب الأمريكي جوردون مايفورث لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي، وذلك اعتبارًا من الموسم الجديد. 

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع جوردون مايفورث يأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، لتوفير الاستقرار والأجواء المناسبة لاستمرار مسيرة البطولات.

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خالد العوضي الأهلي النادي الأهلي باولو ميلاجريس

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