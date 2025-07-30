اتحاد الكرة يحذر الأندية من تأخير مستحقات اللاعبين

حذر اتحاد الكرة، جميع الأندية المصرية من التأخير في الوفاء بالمستحقات المالية للاعبيها، حتى لا تتعرض للعقوبات، وفقا لما تقضي به لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

خطاب رسمي من اتحاد الكرة للأندية

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لجميع الأندية التابعة له جاء نصه على النحو التالي:

“في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على حل مشكلات اللاعبين في ضوء الشكاوى المتكررة داخل وخارج مصر، يرجى الامتثال للوائح المنظمة لشئون اللاعبين وأنه لا يجوز مخالفة اللائحة بترحيل مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي والذي انتهى بختام بطولة كأس مصر يوم 5 يونيو 2025 إلى موسم لاحق، وذلك دون اتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين”.

خطاب اتحاد الكرة للأندية، فيتو

مئات الشكاوي من اللاعبين ضد الأندية

وهناك مئات الشكاوي داخل إدارة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، تقدم بها لاعبون في مختلف أقسام الدوري المصري، يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الأندية.

وعلى الرغم من صدور قرارات في هذه الشكاوى من قبل اتحاد الكرة، بأحقية هؤلاء اللاعبين في الحصول على مستحقاتهم المالية، إلا أن أغلب هذه القرارات حبيسة الأدراج، ولا تلتزم الأندية بتنفيذها وتسليم اللاعبين مستحقاتهم، وهو ما دفع اتحاد الكرة لإرسال خطاب تحذير للأندية، قبل تصعيد الشكاوي إلى فيفا.

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