حلمي طولان يلجأ للوديات المحلية لتجهيز منتخب مصر لكأس العرب

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، أن أزمة البحث عن مباريات ودية دولية للفريق مازالت قائمة، وحتى الآن لم يتلق اتحاد الكرة أى ردود من المنتخبات التي تمت مخاطبتها لمواجهة منتخب مصر الثاني وديا في أجندة سبتمبر المقبل، في أول تجمع للفريق إستعدادا لبطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حلمي طولان أبلغ أعضاء جهازه المعاون أحمد حسن مدير المنتخب وممدوح المحمدي المدير العام وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، أنه في حال لم يتسنى الحصول على مباراتين وديتين دوليتين بمعسكر سبتمبر المقبل، فإنه سيلجأ للمباريات الودية المحلية مع أندية القسمين الأول والثاني، من أجل تجهيز الفريق لبطولة كأس العرب

أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، فيتو

ارتباك داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

وجاء قرار اتحاد الكرة بالاعتذار عن مواجهتي سوريا الوديتين، ليتسبب في صدمة وارتباك شديدين للجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لاسيما أن المدير الفني كان يعول كثيرا على تجمع سبتمبر من أجل وضع يده على الهيكل الأساسي للفريق الذي سيعتمد عليه في كأس العرب، إلى جانب خلق حالة من الانسجام والتفاهم بين لاعبي الفريق قبل انطلاق كأس العرب

ثلاث تجمعات فقط لمنتخب مصر قبل كأس العرب

زاد من حالة القلق لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، أن بطولة كأس العرب، سيسبقها ثلاث تجمعات دولية فقط في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وفي حال لم يخض الفريق مباريات ودية في شهر سبتمبر، فلن يتبقى أمامه فرصه بعدها إلا في تجمعي أكتوبر ونوفمبر، وهي بالطبع لن تكون كافية لتجهيز الفريق فنيا وجماعيا لبطولة كأس العرب

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