الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حلمي طولان يلجأ للوديات المحلية لتجهيز منتخب مصر لكأس العرب

حلمي طولان مع هاني
حلمي طولان مع هاني أبو ريدة، فيتو

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، أن أزمة البحث عن مباريات ودية دولية للفريق مازالت قائمة، وحتى الآن لم يتلق اتحاد الكرة أى ردود من المنتخبات التي تمت مخاطبتها لمواجهة منتخب مصر الثاني وديا في أجندة سبتمبر المقبل، في أول تجمع للفريق إستعدادا لبطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حلمي طولان أبلغ أعضاء جهازه المعاون أحمد حسن مدير المنتخب وممدوح المحمدي المدير العام وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، أنه في حال لم يتسنى الحصول على مباراتين وديتين دوليتين بمعسكر سبتمبر المقبل، فإنه سيلجأ للمباريات الودية المحلية مع أندية القسمين الأول والثاني، من أجل تجهيز الفريق لبطولة كأس العرب 

أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، فيتو
أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، فيتو

ارتباك داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

وجاء قرار اتحاد الكرة بالاعتذار عن مواجهتي سوريا الوديتين، ليتسبب في صدمة وارتباك شديدين للجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لاسيما أن المدير الفني كان يعول كثيرا على تجمع سبتمبر من أجل وضع يده على الهيكل الأساسي للفريق الذي سيعتمد عليه في كأس العرب، إلى جانب خلق حالة من الانسجام والتفاهم بين لاعبي الفريق قبل انطلاق كأس العرب

ثلاث تجمعات فقط لمنتخب مصر قبل كأس العرب

زاد من حالة القلق لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، أن بطولة كأس العرب، سيسبقها ثلاث تجمعات دولية فقط في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وفي حال لم يخض الفريق مباريات ودية في شهر سبتمبر، فلن يتبقى أمامه فرصه بعدها إلا في تجمعي أكتوبر ونوفمبر، وهي بالطبع لن تكون كافية لتجهيز الفريق فنيا وجماعيا لبطولة كأس العرب

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الثاني حلمي طولان اتحاد الكرة كأس العرب

مواد متعلقة

المنافسات الأفريقية أزمة جديدة تواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يبحث عن بدائل بعد إلغاء وديتي سوريا

استعدادا لكأس العرب، منتخب قطر يتلقى عرضا لمواجهة مصر وديا

حلمي طولان: إعلان قائمة منتخب "كأس العرب" بعد اختيارات المنتخب الأول

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

إشادة من الرئيس وتجديد ثقة من الوزير، معلومات عن اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

خدمات

المزيد

مواصفات سيارات رينو كليو الجديدة 2026

تنسيق الجامعات 2025، كليات متاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

مواصفات وأسعار سيارات تويوتا كورولا هايبرد 2026

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 26/7/2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

المزيد
الجريدة الرسمية