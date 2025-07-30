ممدوح عباس يوجه رسالة لفتوح بعد أزمة الخروج من معسكر الزمالك

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء بعد أزمته مع الجهاز الفني واستبعاده من معسكر الفريق.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق تغريم فتوح مبلغ مليون جنيه، وإحالته للتحقيق نتيجة غيابه عن المران بداعي مرض عمه، ثم ظهوره في حفل غنائي دون إذن النادي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابع بموقع إكس:

شهد قطاع الناشئين بنادي الزمالك عدة تغييرات مفاجئة خلال الأيام الماضية، تمثلت في اعتذارات من عدد من المسئولين الفنيين، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الاستقالات.

عماد المندوه يعتذر بسبب عدم التفرغ

تقدم الكابتن عماد المندوه، المشرف العام على مدربي حراس المرمى بقطاع الناشئين، باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه.

وجاء قرار المندوه نظرًا لعدم تفرغه الكامل للعمل داخل القطاع، مما دفعه للاعتذار عن الاستمرار في مهمته خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي فني يرحل لتولي تدريب فرق بالقسم الثاني

كما تقدم الثلاثي الفني، الكابتن إبراهيم صلاح والكابتن وجيه عبد العظيم (مدربا فريق 2005)، والكابتن أحمد رزق (مدرب فريق 2007)، باعتذارهم عن استكمال مهامهم داخل القطاع، بعد تلقيهم عروضًا رسمية لتولي تدريب أندية في دوري الدرجة الثانية، وهو ما دفعهم لقبول تلك الفرص الجديدة.

بدر حامد يقود القطاع.. والمأمور مشرفًا على الحراس

قرر نادي الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين للكابتن بدر حامد، مع تولي الكابتن عادل المأمور مهمة الإشراف على مدربي حراس المرمى بديلًا للكابتن عماد المندوه، إلى جانب تعيين الكابتن أحمد سمير نائبًا لرئيس القطاع بدلًا من الكابتن حازم إمام الصغير، المنضم للجهاز الفني للفريق الأول.

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