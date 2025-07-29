الثلاثاء 29 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على تفاصيل مفاوضات أليو ديانج وبيراميدز

أليو ديانج لاعب الأهلي،
أليو ديانج لاعب الأهلي، فيتو

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن لاعب الفريق أليو ديانج تلقى اتصالات من بعض الوسطاء للتفاوض بشأن الانتقال إلى بيراميدز بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجديد حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير القادم. 

أوضح المصدر أن اللاعب متمسك باستكمال مسيرته مع الأهلي، وتجديد تعاقده وحال عدم التوصل لنقطة اتفاق سيرحل إلى الخليج. 

وقال: إن أليو ديانج يحترم الأهلي وجماهيره، ولا يرحب باللعب في الدوري المصري لأي نادٍ بخلاف الأهلي، مشددا على أن اللاعب أغلق الباب أمام مفاوضات بيراميدز التي لم تصل إلى حيز الرسمية. 

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الأهلي اليو ديانج بيراميدز

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