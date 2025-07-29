تعرف على تفاصيل مفاوضات أليو ديانج وبيراميدز

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن لاعب الفريق أليو ديانج تلقى اتصالات من بعض الوسطاء للتفاوض بشأن الانتقال إلى بيراميدز بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجديد حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير القادم.

أوضح المصدر أن اللاعب متمسك باستكمال مسيرته مع الأهلي، وتجديد تعاقده وحال عدم التوصل لنقطة اتفاق سيرحل إلى الخليج.

وقال: إن أليو ديانج يحترم الأهلي وجماهيره، ولا يرحب باللعب في الدوري المصري لأي نادٍ بخلاف الأهلي، مشددا على أن اللاعب أغلق الباب أمام مفاوضات بيراميدز التي لم تصل إلى حيز الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.