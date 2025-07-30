أخبار مصر اليوم.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي لوزراء دفاع إيطاليا وباكستان.. مجلس الوزراء يكشف أسباب أزمة كهرباء الجيزة.. إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جويدو كروسيتو" وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير ميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الإيطالي نقل إلى الرئيس تحيات رئيسة وزراء إيطاليا، معربًا عن تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وهو ما ثمّنه السيد الرئيس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعى المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، هذا بالتزامن مع ستمرار تقديم المساعدات برًا.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود القطاع الطبي المصري فى التعامل مع أزمة قطاع غزة، وتقديم العديد من الخدمات والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار، حديثه عن الجهود الطبية المقدمة من جانب الدولة المصرية، والمتمثلة فى وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا القطاع الخاص، بالاشارة إلى أنه مر 662 يوما منذ بداية الاحداث فى 7 أكتوبر 2023، موضحًا أن الجهود بدأت منذ اندلاع الازمة وتدهور الوضع الانساني فى قطاع غزة، واصفا هذا الوضع بالوضع الكارثى، قائلا:" منذ هذا التاريخ هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، بالاستعداد لاستقبال الجرحي والمصابين جراء العملية العسكرية التى كانت متوقعة بعد أحداث 7 أكتوبر".

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 /2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفق الشروط والقواعد للقبول بكليات الهندسة وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 /8/ 2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفق جداول الاختبارات المعلنة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يمكن للطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر أحد طلاب الثانوية العامة صورًا لإجاباته في ورقة "البابل شيت"، مدعيًا حدوث تغيير في إجاباته بإحدى المواد الامتحانية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تخضع لإجراءات صارمة تبدأ منذ خروج الأوراق من لجان الامتحان، حيث توضع في صناديق مغلقة يتم نقلها إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، ثم إلى مقر التصحيح الإلكتروني.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها بعض مناطق محافظة الجيزة مؤخرًا لا تتعلق بمحطة جزيرة الدهب، وإنما بأعطال متكررة في كابلات الكهرباء المغذية.

وأوضح الوزير في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بحضور رئيس الوزراء، أن محطات الكهرباء استوعبت الأحمال الكبيرة والتي بلغت نحو 39,400 ميجاوات، مع توقعات بزيادتها خلال شهر أغسطس، مؤكدًا أن "المحطات تعمل بأقصى طاقتها ونُجري اختبارات متواصلة لرصد الأحمال".

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العامة، أن انقطاع المياه عن عدد كبير من المواطنين في الساعات الأخيرة كان نتيجة مباشرة لخروج ثلاث محطات كهرباء رئيسية في المحافظة عن الخدمة.

واعتذر الوزير للمواطنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن هذا الانقطاع كان أمرًا خارجيًا ولا يقع ضمن نطاق إرادة الوزارة بسبب توقف المحطات الكهربائية المغذية.

وأضاف أن المحطات الثلاث كانت توفر ما يقرب من مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهي كمية تُغطي احتياجات قطاع عريض من السكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.