من بينها الهندسة والفنون التطبيقية، كليات تقبل طلاب دبلوم الصناعة نظام 3 و5 سنوات

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 /2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفق الشروط والقواعد للقبول بكليات الهندسة وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 /8/ 2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفق جداول الاختبارات المعلنة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يمكن للطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

كليات تقبل طلاب دبلوم صناعة نظام 3 و5 سنوات

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الاوفست "من خريجي المعاهد الفنية الصناعية")

كليات الفنون الجميلة ( فنون ) تخصص ترميم آثار فقط

كليات الفنون الجميلة (عمارة )

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا

كليات الاقتصاد المنزلي تخصص (ملابس جاهزة) فقط

كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كليات الآثار

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

المعاهد الهندسية العالية الخاصة

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية رفع جودة التعليم الهندسي في مصر، مشددًا على أن مهنة الهندسة تتطلب تأهيلًا علميًا ومهاريًا عاليًا، ولا يجب التساهل في شروط الالتحاق بها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في سوق العمل المحلي والدولي.

القبول الاستثنائي لطالب الدبلوم كان خطأ

وقال النبراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “لدينا مشكلة حقيقية في أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قبلا في وقت سابق استثناء طلاب الدبلومات من اجتياز امتحان المعادلة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى خريجي الهندسة في بعض الحالات، وأثّر على صورة المهنة”.

وأوضح أن هذا القبول أدى إلى دخول طلاب غير مؤهلين فعليًا إلى منظومة التعليم الهندسي، وهو ما يناقض الأسس العلمية والمهنية التي تعتمد عليها مهنة الهندسة.

المعادلة أصبحت إلزامية

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات استقرا مؤخرًا على ضرورة إجراء امتحان معادلة لكل من يرغب من حملة الدبلومات في الالتحاق بكليات أو معاهد الهندسة، مؤكدًا أن هذا الامتحان هو السبيل الوحيد لضمان الكفاءة واستيفاء الحد الأدنى من المعايير الهندسية المعترف بها.

قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات

هناك مجموعة من القواعد والاعتبارات التي يجب مراعاتها في اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات وهي كالآتي:

اعتبارًا من دفعة عام ٢٠٢٥ من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.



بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام ٢٠٢٤ يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.



عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة ٢٠٢٤ والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها (التجارة - الزراعة - الحقوق - الهندسة) بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.



قواعد اختبارات المعاهد السنتين بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قواعد اختبارات المعاهد السنتين بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا "شعبة معامل بيولوجية") بكليات (الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية في النظام الفصلي وحسب المقاصة في نظام الساعات المعتمدة) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

قواعد اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات

وبالنسبة لاختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات هناك مجموعة من القواعد جاءت كالتالي:

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).



قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية، الصناعية) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

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