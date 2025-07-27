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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالدور الثاني

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
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اعتمد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول  امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة (نظام حديث)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتنتهي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2025.

 


كما تبدأ امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024/ 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهي يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

 

كيفية التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025


1- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة من خلال الرابط الذي توفره الوزارة.

2- تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد للطالب.

3- ادخل الرقم السري (متوفر على النتيجة الورقية بعد استلامها من المدرسة).

4- اضغط على “طلب تظلم”.

5- املأ البيانات المطلوبة، مع وضع رقم تليفون صحيح للتواصل مع الطالب وتحديد موعد إطلاعه على الورقة الامتحانية.

6- تحديد المواد التي يرغب الطالب في التظلم عليها.

وبعد استكمال إجراءات التقديم، يتلقى الطالب رسالة تتضمن تاريخ التظلم واليوم والمكان الذي يتوجه فيه الطالب لمراجعة ورقته الامتحانية في المادة المراد التظلم عليها.

الأوراق المطلوبة عند الحضور لمراجعة ورقة الامتحان


عند حضور الطالب إلى المقر، عليه تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، مع التأكيد على حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره،وعدم حضور مدرس المادة.

ومن ثم تقوم الجهات المختصة بمراجعة إجابات الطالب مرة أخرى بعد تدوين ملاحظاته والتوقيع عليها، وذلك لمنحه الدرجات في حالة أن له درجات.

 

 

 

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