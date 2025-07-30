التصحيح إلكتروني بلا تدخل بشري، التعليم تنفي مزاعم التلاعب في تصحيح "البابل شيت"

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر أحد طلاب الثانوية العامة صورًا لإجاباته في ورقة "البابل شيت"، مدعيًا حدوث تغيير في إجاباته بإحدى المواد الامتحانية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تخضع لإجراءات صارمة تبدأ منذ خروج الأوراق من لجان الامتحان، حيث توضع في صناديق مغلقة يتم نقلها إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، ثم إلى مقر التصحيح الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني كامل، دون أي تدخل بشري، وفقًا لنموذج الإجابة المعتمد لكل مادة، بما يضمن الشفافية الكاملة وعدم المساس بحقوق الطلاب.

وشددت الوزارة على أن مزاعم التلاعب في التصحيح تم التحقيق فيها بدقة، وتبين عدم صحتها جملة وتفصيلًا، داعية وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على مصلحة الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، مشيرة إلى أنها ستواصل الرد والتوضيح أمام أي شائعات يتم تداولها لإثارة الرأي العام.

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