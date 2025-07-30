الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يعتذر لأهالي الجيزة عن انقطاع الكهرباء وخروج محطة جزيرة الدهب من الخدمة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاعتذار للمواطنين المتضررين بالجيزة من  الانقطاع الطويل في التيار الكهربائي نتيجة خروج محطة محولات جزيرة الدهب عن الخدمة واصفا ذلك بالحدث الاستثنائي الذي تسبب في معاناة كبيرة  للمواطنين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد، انعكس على ما تم تسجيله من استهلاك للطاقة الكهربائية والتى وصلت لأرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر.

وأضاف لقد تجاوز حجم الاستهلاك 39400 ميجا وات والمشكلة والتحدى هذا لم يتم تسجيله في ساعة ولكنه سجل على مدار عدة أيام في نفس الأسبوع، أقصى حمل على الشبكة هو في وقت الغروب والمفترض في الصباح، ولكن مع عودة الناس وتشغيل الأجهزة الكهربائية تزداد الأحمال والجديد في الأسبوع هذا الرقم لم يكن مسجل، تجاوز استهلاك العام الماضي بحوالي 1400 ميجا وات.

وتابع: "نوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على الشبكات والمحطات الكهربائية، ما  أدى إلى تحميل بصورة متواصلة على الشبكات والمحطات واستطاعت الشبكة المصرية بكل مكوناتها أن تصمد ولم يحدث انقطاعات كبيرة إلا في الجيزة وبالتحديد محطة جزيرة الدهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء مصطفي مدبولي انقطاع الكهرباء محطة جزيرة الدهب الجيزة

الأكثر قراءة

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

التصحيح إلكتروني بلا تدخل بشري، التعليم تنفي مزاعم التلاعب في تصحيح "البابل شيت"

بسبب أزمة محطة جزيرة الدهب، فرمان عاجل من مدبولي للوزراء

بيان عاجل من أمين حزب الله بشأن نزع سلاح الجماعة اللبنانية

سبب استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق، ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة (مستندات)

وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع التيار بالجيزة لفترات طويلة

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

شخصيات لا تنسى لـ لطفى لبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads