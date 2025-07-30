مدبولي يعتذر لأهالي الجيزة عن انقطاع الكهرباء وخروج محطة جزيرة الدهب من الخدمة

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاعتذار للمواطنين المتضررين بالجيزة من الانقطاع الطويل في التيار الكهربائي نتيجة خروج محطة محولات جزيرة الدهب عن الخدمة واصفا ذلك بالحدث الاستثنائي الذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد، انعكس على ما تم تسجيله من استهلاك للطاقة الكهربائية والتى وصلت لأرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر.

وأضاف لقد تجاوز حجم الاستهلاك 39400 ميجا وات والمشكلة والتحدى هذا لم يتم تسجيله في ساعة ولكنه سجل على مدار عدة أيام في نفس الأسبوع، أقصى حمل على الشبكة هو في وقت الغروب والمفترض في الصباح، ولكن مع عودة الناس وتشغيل الأجهزة الكهربائية تزداد الأحمال والجديد في الأسبوع هذا الرقم لم يكن مسجل، تجاوز استهلاك العام الماضي بحوالي 1400 ميجا وات.

وتابع: "نوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على الشبكات والمحطات الكهربائية، ما أدى إلى تحميل بصورة متواصلة على الشبكات والمحطات واستطاعت الشبكة المصرية بكل مكوناتها أن تصمد ولم يحدث انقطاعات كبيرة إلا في الجيزة وبالتحديد محطة جزيرة الدهب.

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