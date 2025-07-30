وزير الإسكان يعتذر لمواطني الجيزة ويكشف سبب انقطاع المياه في مناطق متعددة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العامة، أن انقطاع المياه عن عدد كبير من المواطنين في الساعات الأخيرة كان نتيجة مباشرة لخروج ثلاث محطات كهرباء رئيسية في المحافظة عن الخدمة.

واعتذر الوزير للمواطنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن هذا الانقطاع كان أمرًا خارجيًا ولا يقع ضمن نطاق إرادة الوزارة بسبب توقف المحطات الكهربائية المغذية.

وأضاف أن المحطات الثلاث كانت توفر ما يقرب من مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهي كمية تُغطي احتياجات قطاع عريض من السكان.

وأوضح الشربيني أن المولدات الاحتياطية تمكنت من تغطية نحو 50% من القدرة الإنتاجية للمياه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل عاجل على رفع هذه النسبة إلى 100% في حال تكرار انقطاعات الكهرباء.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن الأزمة ناتجة عن أعطال في كابلات الكهرباء، وليس بسبب محطة جزيرة الدهب كما تردد، مشيرًا إلى أن محطات الكهرباء استوعبت الأحمال الكبيرة التي وصلت إلى 39,400 ميجاوات، مع توقعات بزيادتها خلال شهر أغسطس. وأشار إلى أنه تم توفير مصدر بديل لتغذية المناطق المتضررة والعمل على حل دائم للمشكلة.

تأتي هذه التصريحات في إطار جهود حكومية موسعة لمعالجة تداعيات الأزمة، خاصة مع تصاعد شكاوى المواطنين من الانقطاعات المتكررة وتأثيرها على الحياة اليومية والخدمات الأساسية.

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