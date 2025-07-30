الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر تسقط أطنانًا من المساعدات جوًا على قطاع غزة (صور)

طائرات نقل عسكرية
طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات
ads

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعى المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، هذا بالتزامن مع ستمرار تقديم المساعدات برًا.

 
يأتى ذلك فى ضوء الجهود المضنية التى قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان  من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والتى بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80% من إجمالى المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المساعدات الغذائية جمهورية مصر العربية سكان القطاع الفلسطينين

الأكثر قراءة

الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025

نحن والحكومة والتجار!

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على حلايب وشلاتين وسحب ممطرة في أسوان

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

بعد أزمة محولات جزيرة الذهب.. تحقيقات موسعة بوزارة الكهرباء لمعرفة أسباب خروج 3 محطات عن الخدمة.. والوزير يطلب تقريرا أسبوعيا عن أعمال الصيانة

التهجير الإنساني.. خداع وتضليل للعقل العليل!

الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية (فيديو)

رونالدو يقود النصر السعودي للفوز على تولوز 2-1 وديا (فيديو)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

شخصيات لا تنسى لـ لطفى لبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads