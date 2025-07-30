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أخبار مصر

وزير دفاع إيطاليا: نقدر جهود مصر في وقف خروج قوارب المهاجرين غير الشرعيين منذ 2016

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، و"جويدو كروسيتو" وزير الدفاع الإيطالي سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الوزير الإيطالي في هذا الصدد عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها السلطات المصرية في هذا الصدد، والتي أثمرت عن وقف خروج أي قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية باتجاه أوروبا منذ عام ٢٠١٦، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم،"جويدو كروسيتو" وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الإيطالي نقل إلى  الرئيس تحيات رئيسة وزراء إيطاليا، معربًا عن تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وهو ما ثمّنه الرئيس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الدفاع الايطالي

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