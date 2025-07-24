الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا

القوات المسلحة، فيتو
القوات المسلحة، فيتو
ads

أعلنت  القوات المسلحة عن شروط القبول للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط « محاربين».

الكلية الحربية

التخصصات المطلوبة:
. كليات (التربية الرياضية / التجارة / الحقوق / الزراعة / الإعلام والصحافة / اقتصاد وعلوم سياسية / خدمة اجتماعية)
. تخصص لغات (إنجليزي - عبري - روسي فرنسي - صيني) من كليات (آداب - تربية -السن - لغات وترجمة ).
. كلية الآداب تخصص ( إعلام / علم نفس / اجتماع )، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل:
. التقدير: جيد فأعلى، وألا يزيد السن عند الالتحاق عن (24) سنة في 2025/11/1 م وأن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2025 أو 2024 فقط، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسي ) ميلادي )، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

كلية الدفاع الجوى

. تخصصات الهندسة ( الحاسب. والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس ).

التخصصات المطلوبة:
الشروط الخاصة بالمؤهل:
التقدير: مقبول فأعلى، وأن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2025 أو 2024 فقط وألا يزيد السن عند الالتحاق عن (25) سنة ) في 2025/11/1, وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوي (2) عام دراسي (ميلادي)، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

أبرز الشروط العامة للقبول بـ (الثانوية العامة وما يعادلها / المحاربين)

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون حاصلًا على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي ( بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل )2024 2025.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى ) كلية - معهد - مدرسة ( عسكرية / مدنية.

ألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية يسمح بها حتى ( 158 سم ) كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط المطلوبة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة.

أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية، وقفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7.5 متر).

أن يجتاز الإختبارات ( النفسية المختلفة - المعلومات العامة - الإختبارات الطبية المتقدمة. الإختبار الرياضي المتقدم - الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء طبقًا للكلية المرشح لها.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات).

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الدفاع الجوى الكلية الحربية الأكاديمية العسكرية المصرية الاكاديمية العسكرية العسكرية المصرية تكنولوجيا العلوم الصحية بكالوريوس العلوم العسكرية

مواد متعلقة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

القوات المسلحة تحتفل بالعيد 55 لـ "الدفاع الجوى"

قائد قوات الدفاع الجوي: نعمل ليل نهار على حماية سماء مصر

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

وزير الدولة للإنتاج الحربي: دعم غير محدود من القيادة السياسية للتغلب على أي تحديات

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

تنسيق الجامعات 2025، ارتفاع عدد المسجلين لأداء اختبارات القدرات إلى 87 ألف طالب

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

مصدر بالزمالك يكشف كواليس مفاوضات ضم شادي ماهر

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بقطع صلة الرحم

متى يكون صيام يوم الخميس واجبًا في غير الفريضة؟

المزيد
الجريدة الرسمية