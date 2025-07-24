شروط القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا

أعلنت القوات المسلحة عن شروط القبول للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط « محاربين».

الكلية الحربية

التخصصات المطلوبة:

. كليات (التربية الرياضية / التجارة / الحقوق / الزراعة / الإعلام والصحافة / اقتصاد وعلوم سياسية / خدمة اجتماعية)

. تخصص لغات (إنجليزي - عبري - روسي فرنسي - صيني) من كليات (آداب - تربية -السن - لغات وترجمة ).

. كلية الآداب تخصص ( إعلام / علم نفس / اجتماع )، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

. التقدير: جيد فأعلى، وألا يزيد السن عند الالتحاق عن (24) سنة في 2025/11/1 م وأن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2025 أو 2024 فقط، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسي ) ميلادي )، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

كلية الدفاع الجوى

. تخصصات الهندسة ( الحاسب. والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس ).

التخصصات المطلوبة:

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقدير: مقبول فأعلى، وأن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي في عام 2025 أو 2024 فقط وألا يزيد السن عند الالتحاق عن (25) سنة ) في 2025/11/1, وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوي (2) عام دراسي (ميلادي)، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

أبرز الشروط العامة للقبول بـ (الثانوية العامة وما يعادلها / المحاربين)

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون حاصلًا على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي ( بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل )2024 2025.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى ) كلية - معهد - مدرسة ( عسكرية / مدنية.

ألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية يسمح بها حتى ( 158 سم ) كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط المطلوبة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة.

أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية، وقفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7.5 متر).

أن يجتاز الإختبارات ( النفسية المختلفة - المعلومات العامة - الإختبارات الطبية المتقدمة. الإختبار الرياضي المتقدم - الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء طبقًا للكلية المرشح لها.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات).

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ).

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