وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع التيار بالجيزة لفترات طويلة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها بعض مناطق محافظة الجيزة مؤخرًا لا تتعلق بمحطة جزيرة الدهب، وإنما بأعطال متكررة في كابلات الكهرباء المغذية.

وأوضح الوزير في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بحضور رئيس الوزراء، أن محطات الكهرباء استوعبت الأحمال الكبيرة والتي بلغت نحو 39,400 ميجاوات، مع توقعات بزيادتها خلال شهر أغسطس، مؤكدًا أن "المحطات تعمل بأقصى طاقتها ونُجري اختبارات متواصلة لرصد الأحمال".

وأشار عصمت إلى أن المشكلة بدأت حينما تم اكتشاف أن الكابلات في وضع سيئ، فتم تغييرها بالكامل، لكنها تعرضت للتلف مجددًا، ما استدعى إحلال كابلات جديدة وإجراء إصلاحات عاجلة لضمان عودة الخدمة، مؤكدًا العمل على حل دائم يُنهي هذه المشكلة من جذورها.

ولفت الوزير إلى أن محطة جزيرة الدهب توفر حاليًا 190 ميجاوات، وتم اتخاذ قرار عاجل بـتوفير مصدر بديل للكهرباء لضمان تغذية المناطق المتضررة من الانقطاع، وتفادي تكرار الأزمة.

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