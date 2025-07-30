نحن والحكومة والتجار!

خرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ليطالب التجار بتخفيض الأسعار بعد أن اتجه سعر الدولار إلى الانخفاض الآن.. وبغض النظر إن هذا الانخفاض في سعر الدولار لدينا سببه تدفق أربعة مليارات دولار من الأموال الساخنة علينا وليس هذا أمر مستدام بالطبع، فإن رئيس الحكومة انضم إلينا وشاركنا الرغبة والطلب من التجار خفض الأسعار وهذا ليس دور الحكومة.. التي تملك من الأدوات والآليات والسياسات التى تشير بها على الأسعار في أسواقنا.

نحن المواطنين لا نملك من أدوات وقدرات الحكومة للتأثير في حركة الأسعار، نحن لا نملك إلا التعبير عن رغبتنا في خفض الأسعار.. أو بالأصح وقف زيادتها أو زيادتها بمعدل أقل.

وبالتالى فإن المواطنين يتوقعون من الحكومة ورئيسها أن تستخدم أدواتها وآلياتها التي في حوزتها لخفض الأسعار، وتترك مطالبة التجار بخفض الأسعار لهم لأنهم لا يملكون إلا إبداء الرغبات والدعوات.

المواطنون يتوقعون أولا أن تطالب نفسها بخفض أسعار الخدمات التى تقدمها لهم، حتى تكون قدوة للتجار، أو حتى يستمع لها التجار ويتجاوبون لدعوتها.

كما يتوقع المواطنون من الحكومة ألا تكتفى فقط بمطالبة التجار بخفض الأسعار وإنما تلزمهم بذلك بأدوات اقتصادية، وليس بإجراءات إدارية أو تصرفات وتدخلات أمنية، فلا مجال بالطبع للأسعار الجبرية.

باختصار، المواطنون ينتظرون أن يسمعوا من رئيس الحكومة كلاما يؤكد لهم أن الحكومة ستعمل على خفض الأسعار، ومن أجل ذلك يتأجل قرارات رفع أسعار الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.