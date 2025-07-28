على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب لمطالبة مصر بإنهاء الحصار على قطاع غزة! ولا أجد وصفا لتلك الدعوة التى قيل إنها من الأمة في إسرائيل سوى كلمة مسخرة، وكبيرة وفجة!



مسخرة لآن أصحاب هذه الدعوة من إخوان إسرائيل لم يفكروا على مدى 22 شهرا من القتل والإبادة الجماعية وحرب التجويع أن يتظاهروا أمام مقر الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد أهل غزة الذين يصرخون بصوت عال.



مسخرة لآن أصحاب تلك الدعوة أصيبوا بالعمى الحيوى، ولم يشاهدوا قوافل المساعدات المصرية لأهالي غزة، وكيف أتلفت قوات الاحتلال أطنانا من تلك المساعدات بعد أن سمحت بدخولها، وعميت عيونهم فلم تواجه قوات الاحتلال في معبر رفح من الجانب الفلسطيني!



لقد فضح الإخوان أنفسهم بغبائهم الكبير وكشفوا أنهم هم الذين يقفون وراء الحملة المنظمة ضد مصر وقيادتها منذ أسابيع والتى بدأت بقافلة الدعم للفلسطينيين العابرة للحدود، وزادت وتكثفت بالتحريض الإعلامي المثير، ثم اتسعت أكثر بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية، وليس ضد إسرائيل التي تحاصر وتدمر وتقتل وتجوع!

وفي هذا الإطار يمكن فهم كلام خليل الحية القيادى الحمساوي الموجه للمصريين حتى يقوموا لإنقاذ أهل غزة جيرانهم من المجاعة!

ولأنهم أغبياء تصوروا أن حملاتهم هذه سوف تجد صدى داخل مصر، وأن الشعب سوف ينتفض.. وينتفضون ويثورون لكى يعودوا مجددا إلي السلطة التى طردوا منها بعد أن ذاقوا حلاوتها!

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