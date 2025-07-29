الثلاثاء 29 يوليو 2025
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أفادت أنباء البورصة المصرية أنه خلال شهر واحد بلغ قيمة الاستثمار في أذون الخزانة الدولارية قصيرة الأجل نحو أربعة مليارات دولار.. وهذا له أكثر من معنى.. من جانب أن ثمة إقبالا من قبل الأموال الساخنة على السوق المصري الآن نظرا لارتفاع الفوائد عليها لدينا رغم تباطؤ الاحتياطى الامريكي في خفض الفوائد.. 

ومن جهة أخرى أننا نعود مجددا للاعتماد على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية المزمنة التي نعانى منها رغم زيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعائد السياحة بل وبدء زيادة ايرادات قناة السويس! 

إننا بعد أزمتنا مع الأموال الساخنة قبل ثلاثة أعوام مضت وهروب 20 مليار دولار من أسواقنا خلال أيام قليلة قلنا علي لسان وزير المالية أننا وعينا الدرس ولن نعاود الاعتماد مجددا على الأموال الساخنة.. 

لكن أخشى أنه مع مرور الوقت وتقادم حدث هروب الأموال الساخنة من اسواقنا قد نسينا ذلك الدرس وأننا نعود تدريجيا ومجددا للرهان علي الأموال الساخنة التى تسببت في هبوط عملتنا حتى بلغ الدولار يساوى خمسين جنيها بينما كان يساوى أقل من ثلث هذا الرقم، مما أدى إلي اندلاع تضخم، وغلاء ضخم! 

مسخرة!

قطعة لحم!

إن البديل للاعتماد على الأموال الساخنة هو تخفيض وارداتنا من الخارج بمعدل كبير، بحيث لا نستورد إلا الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج الضرورية فقط.. وهذا يحتاج  لقرار شجاع حتي لا نتعرض لأزمة هروب الأموال الساخنة من أسواقنا مجددا نحمي عملتنا من انخفاض جديد ونحمي أنفسنا من موجة غلاء جديدة.. فهل نفعلها؟ لا خيار آخر أمامنا. 

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الاستثمار في اذون الخزانة البورصة المصرية الأموال الساخنة الفجوة الدولارية موجة غلاء التضخم هروب الأموال الساخنة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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