الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام: تفجير 3 عبوات داخل تجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، أنها  تمكنت أول أمس من تفجير 3 عبوات داخل تجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس وأنها أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. 

وبثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - مشاهد تظهر لحظة إلقاء أحد مقاتليها عبوة العمل الفدائي داخل قمرة قيادة ناقلة جند إسرائيلية خلال كمين مركب شرق خان يونس.

 ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية تفاصيل الكمين الذي نصبته المقاومة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قصاصي الأثر في جنوب قطاع غزة

تفاصيل كمين خان يونس 

وقالت المواقع الإسرائيلية، إن مقاتلي حماس نصبوا طعما قاتلا للجنود قصاصي الأثر في مدينة خان يونس، حيث دخلوا المنطقة لإنقاذ عميل، تبين لاحقا أنه عميل مزدوج وأن  المقاومة قد جندته.  

وأضافت: “‏كان مقاتلو حماس ينتظرون الجنود قرب نفق، وفجروا عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من  الجنود”.

وأعلنت مواقع إسرائيلية، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس في غزة  إلى 5 جنود قتلى على الأقل من وحدة الاستطلاع. 

وأوضحت المواقع الإسرائيلية: “نقل المصابين في حادث خان يونس إلى مستشفيات إسرائيلية وبينهم قائد وحدة الاستطلاع”.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: الضابط والجندي من لواء جولاني قتلا بتفجير عبوة تم تثبيتها على ناقلة جند في خان يونس. 

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت يوم السبت الماضي، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة، وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس تفاصيل كمين خان يونس جنود الاحتلال

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