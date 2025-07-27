نتنياهو يزعم أنه سيدمر حركة حماس ويطلق سراح المختطفين في غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد: تقدم قوات الاحتلال بالحرب، وأنه يدير مفاوضات من أجل إعادة المخطوفين وسط قتال في قطاع غزة، وللأسف لدينا هناك قتلى ومصابون.



وقال نتنياهو: أعزي عائلات الجنود القتلى، وأتمنى الشفاء للمصابين، وليكن واضحا أننا سنحقق الهدف وسندمر حركة حماس.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مواقع إسرائيلية، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس في غزة أمس إلى 5 جنود قتلى على الأقل من وحدة الاستطلاع.

وأوضحت المواقع الإسرائيلية: نقل المصابين في حادث خان يونس إلى مستشفيات إسرائيلية وبينهم قائد وحدة الاستطلاع.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس.

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