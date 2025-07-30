فكري أباظة يقدم نصائح انتخابية عمرها 68 عاما.. تكرار الزيارات للبلاد والقرى.. الاتصال بزعماء العشائر والعائلات.. أداء الخدمات للمواطنين.. وتسهيل المواصلات على الناخبين

في مجلة الهلال عام 1957 كتب الكاتب الساخر فكري أباظة الذي انتخب عضوا في البرلمان واستمر لأكثر من خمس دورات مقالا عن وسيلة الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت فى يوليو 1957 كأول انتخابات برلمانية بعد ثورة يوليو 1952، أجريت طبقا لاستفتاء وافق عليه الشعب وأقر في يونيو 1957، واختتم مقاله بالدعوة لترشيح عشرة شخصيات للانتخابات، فكتب يقول:

تستقبل جمهوريتنا الحبيبة المعركة الانتخابية في ظل ثورة التحرير الكبرى، التحرير من الاستعمار والطغيان والأقطاع والملكية، وقد سارع الكثيرين إلى ترشيح أنفسهم ويعدون العدة لمواكب الدعاية الانتخابية بكل ما فيها من ضجيج وصخب، وسيزاول كل مصري حقه الانتخابي الذي كفله دستور الشعب في أمانة ونزاهة ليختار ممثليه وسيبذل كل مرشح جهوده ليفوز في المعركة.

عشر نصائح انتخابية

وبناء على ما سبق أقدم لجمهوري الحبيب نصائح عشر يجب أن يقوم بها المرشحون لكي يفوزوا في المعركة الانتخابية، وأول هذه النصائح: الاهتمام بتكرار الزيارات للبلاد والقرى والاتصال بزعماء العشائر والعائلات والتجمعات خاصة.

الاستعانة بالأقارب والأنصار

والنصيحة الثانية: ضرورة أداء بعض الخدمات التي تتصل بمرافق البلاد والقرى الخاصة بالناخبين فهذه لها تأثير كبير عليهم، والثالثة: تسهيل المواصلات على الناخبين خصوصا يوم الانتخابات، أما النصيحة الرابعة فيقول فكري أباظة: يوم الانتخابات من أهم الأيام فعلى المرشح الذي يريد الفوز أن يدفع بمجموعة من أقاربه أو أنصاره ليسعوا بجدية خارج لجان الانتخابات مع الناخبين بالإقناع وعرض برنامج المرشح عليهم.

الكاتب الصحفي فكري أباظة



النصيحة الخامسة لفكري أباظة: أن العمد في القرى ما زال لهم تأثيرهم ومعهم مشايخ الخفر وهؤلاء يمكن التأثير عليهم بالإقناع الذي يسري إلى الآخرين بغض النظر عن خطر تدخلهم العملي فيى الانتخابات فقد ضمنت القوانين الجديدة عدم تدخلهم، أما السادسة فتشمل الدعاية بالخطب بالبساطة والبعد عن التعقيدات في الألفاظ، في كل شارع وزقاق لأن مواطنينا الناخبين تواقون إلى سماع الخطب وكلما كانت مبسطة واضحة نفذت إلى قلوب الشعب الطيب.



النصيحة السابعة التي وصفها فكري أباظة: الصلاة في الجوامع والخطب فيها إذا كان سيسمح للمرشح بذلك، والاستشهاد بالآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة لها تأثير كبير في نفوس السامعين؛ إذ إن المواطن المصري متدين بطبعه.

والنصيحة الثامنة: لابد بين حين وحين توزع منشورات وخاصة في الأيام الأخيرة توضح تاريخ المرشح وجهوده السابقة في خدمة بلده وأهل دائرته، والرد على كل ما يكون قد وجه له من طعون.

فكري أباظة يتجول في قريته



النصيحة التاسعة، وتشمل الموالد مهمة جدا إذا كانت في الدائرة موالد وزيارة مؤسسات البر والإحسان، كلها تتلقى إعانات واكتتابات ونفقات إصلاح فلابد من المرشح المشاركة فيها والاجتماع بمؤسساتها، وإن لم يكن على علم بها.

المواساة في المآتم والتهنئة في الأفراح

وأخيرا النصيحة العاشرة التي يؤكد عليها الكاتب الصحفي الساخر والنائب البرلمانى لسنوات فكري أباظة: ارتياد المآتم والأفراح وما يماثلها من مجاملاتنا التقليدية، حيث إن لها تأثير في النفوس، فلا يجوز أن يقصر فيها المرشح بالتعزية والمواساة أو التهنئة أو عيادة المرضى إلى غير ذلك، وفي النهاية أنت وبختك.

عشرة قام أباظة بترشيحهم

إلى جانب النصائح قام الكاتب فكري أباظة بترشيح عشر شخصيات من الكتاب والسياسيين ورجال الدين للانتخابات منهم: الصحفي محمد زكي عبد القادر: المعروف بالاتزان في الكتابة وطرح الآراء، خالد محيي الدين وهو أحد الضباط الأحرار الذي عارض عبد الناصر بجرأة شديدة، الدكتور وحيد رأفت أستاذ القانون الدولي والداهية في مرافعاته، ميرييت بطرس غالي المفكر والوزير السابق، صالح عشماوي صاحب المنطق السليم في آرائه، الصحفية أمينة السعيد من أشهر المدافعات عن المرأة، الشيخ محمود شلتوت أول من حمل لقب الإمام الأكبر للأزهر، ليلى دوس سيدة البر والإحسان، عبد الرحمن الرافعي المؤرخ القومي والنائب السابق في البرلمان.

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