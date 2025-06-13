الجمعة 13 يونيو 2025
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سياسة

أستاذ قانون يدعو لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل المواعيد الدستورية ويكشف السبب

الدكتور صلاح فوزى،
الدكتور صلاح فوزى، فيتو

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تحديد مواعيد إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة سواء لمجلس الشيوخ أو النواب، هو من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن الدستور حدد ضوابط تلك المواعيد.

 

موعد انتخاب المجلس الجديد

وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ فيتو، أن الدستور نص على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالى، وهو الأمر الذى ينطبق على مجلسى الشيوخ والنواب.

 

ودعا أستاذ القانون الدستورى، الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان البدء فى إجراءات الانتخابات لكل من مجلسى الشيوخ والنواب، قبل فترة " الستين يوما" بنحو 45 يوما، لكى يتم الانتهاء من إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس فى موعده الدستورى وعدم تعرض البلاد لحالة أن المجلس التشريعى يكون "غير قائم" حال انتهاء مدة مجلس النواب الحالى وتأخر تشكيل المجلس الجديد، حيث يكون فى هذه الحالة المجلس غير قائم، ونضطر خلالها للجوء إلى تشريع القوانين بنظام القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح فوزى، لا يوجد ما يمنع الهيئة الوطنية للانتخابات، من إعلان بدء الإجراءات قبل تلك المدة المحددة فى الدستور، لاسيما وأن ذلك الموعد هو موعد تنظيمى نظرا لعدم اقترانه بجزاء حال مخالفته كما أن لفظ " يجرى" الوارد فى النص الدستورى، يقصد به إجراء عملية الانتخاب ذاتها، وبالتالى يمكن الإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات قبل تلك المدة المحددة " الستين يوما" بحيث يتم الانتهاء من إجراءات فتح باب الترشح والطعون وفترة الدعاية الانتخابية، قبل فترة " الستين يوما" التى من المقرر أن تشهد إجراء عملية التصويت عبر عدة مراحل وجولات للإعادة، ثم إعلان النتائج النهائية.

 نظام الإشراف القضائى على الانتخابات

 

وتابع الدكتور صلاح فوزى، أيضا هناك سبب يدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، للبدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل مدة " الستين يوما"، وهو نظام الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث حال الاعتماد على أعضاء الهيئات القضائية فقط فى الإشراف على الانتخابات، تفعيلا للنص الدستورى فى هذا الأمر، فسوف تحتاج الهيئة الوطنية لوقت أطول للانتهاء من عملية الانتخابات، حيث سيكون من المتوقع إجراؤها عبر ثلاث مراحل، نظرا لقلة عدد أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، متابعا، لذلك أرى أن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل هذا الموعد بوقت يسمح لها بعدم تجاوز المدة الدستورية للمجلس الحالى. 

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