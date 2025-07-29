أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية فس مطار القاهرة الدولى القبض على رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

في بيان رسمي، الكهرباء تعلن موعد عودة التيار الكهربائي بالجيزة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين، 1 و2 فنون / بمحطة محولات جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

ارتفاع عدد القتلى، مشاهد جديدة من مذبحة ناطحة السحاب في مانهاتن بنيويورك (فيديو)

قُتل شرطي وأربعة أشخاص على الأقل بالرصاص، كما أصيب عدد آخر، على يد مسلح اقتحم ناطحة سحاب فاخرة في وسط مدينة نيويورك في وقت مبكر من مساء الاثنين - قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب مصادر.

خلل منذ عام، مصدر بالكهرباء يكشف عن كارثة أدت لتفاقم أزمة انقطاع التيار بالجيزة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة محولات جزيرة الذهب يوجد بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسى وخط احتياطى قدرة كل منهما 66 كيلو فولت أمبير، ويتم استخدام أحدهما حال حدوث عطل كهربائي بالأخر.

سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة

يواصل سكان محافظة الجيزة رحلة العذاب مع تجدد انقطاع التيار الكهربائي والمياه بعد أن ظلوا لمدة 48 ساعة دون كهرباء ومياه، حيث أعرب السكان المتأثرين بانقطاع الكهرباء والماء عن استيائهم الشديد من عودة انقطاع التيار الكهربائي مجددًا، خاصة بعد معاناتهم من ظهر الأحد الماضي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

هولندا تمنع الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير من دخول البلاد وتستدعي السفير الإسرائيلي

أعلنت السلطات الهولندية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على موقفه الإنساني الرائع تجاه الكابتن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم.

الجيزة تغرق في الظلام، وزارة الكهرباء تعاقب المواطنين برفع خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى

فيما يشبه بسياسة العقاب الجماعي، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال وانقطاع الكهرباء بعد أن تجدد قطع الكهرباء عن عدة مدن متفرقة بمحافظة الجيزة بمناطق المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

القاهرة تتنفس الصعداء والصعيد يعاني، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

يحرج صلاح وميسي، ليفاندوفسكي يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا بالدوريات الأوروبية الكبرى آخر 10 سنوات

في ضربة جديدة لمحمد صلاح وميسي، تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، قائمة أكثر النجوم تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة.

في لقاء نادر، ماذا قال عمرو دياب عن زياد الرحباني؟ (فيديو)

عبّر الهضبة عمرو دياب عن احترامه العميق للموسيقار اللبناني زياد الرحباني، واصفًا إياه بالعبقري الذي أحدث ثورة موسيقية في العالم العربي، لا سيما من خلال أعماله الخالدة مع والدته، السيدة فيروز.

اليوم، لقاء إسرائيلي أمريكي لبحث استئناف مفاوضات التهدئة والرهائن في غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن لقاء إسرائيلي أمريكي سيعقد في وقت لاحق لبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار والرهائن في غزة.

عرض رمضان صبحي على النيابة الصباحية، ومصادر: فريق الدفاع يفحص موقفه القانوني

تسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا، وذلك تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس على خلفية حكم قضائي ضده في قضية تزوير.

سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)

كشفت الفنانة سميرة صدقي حقيقة زواجها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد عرض مسرحياتها في ليبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.