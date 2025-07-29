يحرج صلاح وميسي، ليفاندوفسكي يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا بالدوريات الأوروبية الكبرى آخر 10 سنوات

في ضربة جديدة لمحمد صلاح وميسي، تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، قائمة أكثر النجوم تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة.

هداف العِقد في أوروبا



ووفقا لإحصائيات منصة "Stat Muse"، يعد ليفاندوفسكي هو أكثر لاعب سجل في الدوريات الأوروبية الكبرى في آخر 10 مواسم، بواقع 290 هدفًا في 325 مباراة (27.020 دقيقة).

وتوج ليفا هدافًا في تلك الفترة في 7 مواسم -6 بالدوري الألماني-، كما حصل على الحذاء الذهبي كأفضل هداف أوروبي في الموسم مرتين.

في المركز الثاني، يأتي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ حاليًا وتوتنهام سابقًا، بـ251 هدفًا في 335 مباراة (28.960 دقيقة).

ويحتل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد حاليًا وباريس سان جيرمان سابقًا، المركز الثالث بـ222 هدفًا في 280 مباراة (21.130 دقيقة).

محمد صلاح، نجم ليفربول، جاء في المرتبة الرابعة بـ213 هدفًا في 353 مباراة (29.350 دقيقة).

ليونيل ميسي، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقًا وإنتر ميامي الأمريكي حاليًا، سجل في الفترة نفسها بالدوريات الأوروبية، 210 أهداف في 263 مباراة (22.160 دقيقة).

ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته بالملاعب الأوروبية، بعد تألقه مع الفريق البافاري ومواطنه بروسيا دورتموند.

وعلى مدار المواسم الـ10 الماضية، بات ليفاندوفسكي اللاعب الأكثر تسجيلًا في مباريات الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي).

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