سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة

يواصل سكان محافظة الجيزة رحلة العذاب مع تجدد انقطاع التيار الكهربائي والمياه بعد أن ظلوا لمدة 48 ساعة دون كهرباء ومياه، حيث أعرب السكان المتأثرين بالكهرباء والماء عن استيائهم الشديد من عودة انقطاع التيار الكهربائي مجددًا، خاصة بعد معاناتهم من ظهر الأحد الماضي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وكانت عدة مدن بـ محافظة الجيزة قد شهدت مساء أمس انقطاع الكهرباء، وذلك بعد عودتها لساعات قليلة، بعد انتهاء عمليات إصلاح العطل الكهربائي بمحطة محولات جزيرة الذهب، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة.

والمناطق المتأثرة بعودة انقطاع الكهرباء والمياه؛ “العمرانية، ساقية مكي، المنيب، المدبح، شارع الدكتور محمد فؤاد سعيد، وشارع الثلاثيني القديم”، وذلك رغم إعلان المحافظة منذ ساعات قليلة إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) في منطقة ساقية مكي التابعة لحي جنوب الجيزة.

وقال أحد السكان: "الكابلات ده بيتجهز ليها من أسبوع يعني قبل الكارثة اللي حصلت الكابلات دي مش سبب في انقطاع الكهربا ده حاجة وده حاجة ياريت نشوف المشكلة الحقيقية ونحلها".

وتابعت مواطنة: "الميه قاطعة وماجتش أصلا لما قالوا اتصلحت".

كما عبر أحد السكان عن غضبه وقال: "المياه قطعت تاني نتيجة قطع الكهرباء مرة أخرى واضح إننا على أعتاب مرحلة عذاب جديدة ولا عزاء لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

بينما قالت إحدى سكان منطقة فيصل: "الماية جات وقطعت تاني من 10 بالليل في اللبيني فيصل كل يوم في القرف دا وعندنا أطفال حسبي الله ونعم الوكيل".

واختتم أحد الأهالي: "الميه مجتش أصلا غير ساعتين وقطعت من الساعة 12 تاني وأدينا من غير ميه حسبي الله ونعم الوكيل".

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى عن الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة.

وأوضحت أنه يتم حاليا تركيب كابلات جديدة في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وخاصة في منطقة العمرانية، وذلك بهدف دعم الشبكة الكهربائية في محطة جزيرة الذهب التي شهدت تعطلًا لأحد الكابلات وانقطاع الخدمة خلال اليومين الماضيين.

ورفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء.

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