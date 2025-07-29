في بيان رسمي، الكهرباء تعلن موعد عودة التيار الكهربائي بالجيزة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين، 1 و2 فنون / بمحطة محولات جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

تأمين التغذية الكهربائية لمدن محافظة الجيزة

وأضافت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها، أنه تم الدفع بـ 60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة في نطاق المحطة، هذا وتعمل فرق الطوارئ حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

موعد عودة تشغيل التيار للمناطق المتأثرة بالقطع

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافية لمحطة المحولات التي تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.

وتشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاع كامل للتيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع لخدمات التيار الكهربائي كل من: المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتي الآن.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء



ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخري من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتى الآن.

رفع خدمات تلقي شكاوى المواطنين من الخدمة

من جانبه قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص اعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الازعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة 11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاع تام للتيار الكهربائي، وتوقف لخدمات مروة الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث حتى عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

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