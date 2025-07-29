ارتفاع عدد القتلى، مشاهد جديدة من مذبحة ناطحة السحاب في مانهاتن بنيويورك (فيديو)

قُتل شرطي وأربعة أشخاص على الأقل بالرصاص، كما أصيب عدد آخر، على يد مسلح اقتحم ناطحة سحاب فاخرة في وسط مدينة نيويورك في وقت مبكر من مساء الاثنين - قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب مصادر.

وأحدث الحادث حالة من الفوضى والرعب والذعر بين الجموع التي تواجدت في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم.

NYPD officer reportedly shot in an active shooter incident on Park Avenue.



The suspect, armed with an AR-15-style rifle was reportedly located on the 32nd floor of 345 Park Ave and is now in custody.



pic.twitter.com/Wt2LW1Rjn4 July 28, 2025

وأطلق المسلحٌ الذي يرتدي سترةً واقيةً من الرصاص النار داخل ناطحة السحاب، والتي تضمّ مقرّ شركة بلاكستون ومقرّ اتحاد كرة القدم الأمريكي،، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي، قبل أن يُطلق النار على نفسه، وفقًا لمصادر.

وأفادت مصادرٌ في جهات إنفاذ القانون لصحيفة "ذا بوست" بأنّ المسلح يدعى شين تامورا، النار من بندقية (AR-15) من شركة Palmetto State Armory، مستهدفًا موظفين داخل أحد المكاتب في مذبحة ناطحة السحاب، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

🚨BREAKING 🚨 Active shooter in Midtown Manhattan in New York. FBI is on the scene, possible civilian casualties.



Witness claims he was screaming 'Free Palestine" pic.twitter.com/GtldsDOy33 — Steve Gruber (@stevegrubershow) July 28, 2025



وأسفر الهجوم المسلح، الذي وقع في الطابق 32 من ناطحة السحاب رقم 345 في مانهاتن، عن مقتل 5 أشخاص هم 4 مدنيين بالإضافة إلى شرطية، بحسب وسائل إعلام أمريكية ومصادر سياسية.



وأفادت مصادر بأن المشتبه به تحصن داخل المبنى، وعُثر عليه ميتًا بطلق ناري في الطابق الثالث والثلاثين.

وقال شاهد عيان في الطابق الأول: "بدا الأمر أشبه بوابل من الطلقات... كسلاح آلي. كسلاح عالي القدرة".

وأفادت مصادر أن الضابط المصاب كان يعمل في المبنى ضمن فرقة مأجورة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمني قوله إن مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، بينما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأنّ المسلّح قتل 5 أشخاص.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.