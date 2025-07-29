في لقاء نادر، ماذا قال عمرو دياب عن زياد الرحباني؟ (فيديو)

عبّر الهضبة عمرو دياب عن احترامه العميق للموسيقار اللبناني زياد الرحباني، واصفًا إياه بالعبقري الذي أحدث ثورة موسيقية في العالم العربي، لا سيما من خلال أعماله الخالدة مع والدته، السيدة فيروز.

عمرو دياب: زياد الرحباني عبقري

وقال الهضبة في لقاء نادر جمعه بالإعلامي عماد أديب عبر شاشة "أوربت"عن زياد رحباني: “أنا بحترمه جدا، وقلت هذا الأمر في بيروت، لبنان فيها عبقري موسيقى اسمه زياد الرحباني، لأن الموسيقى دراستنا وكلنا عارفين الكلام ده”.

ووصف “الهضبة” الموسيقارالراحل زياد رحباني، بـ"العبقري" الذي أحدث ثورة موسيقية في العالم العربي، لا سيما من خلال أعماله الخالدة مع والدته، السيدة فيروز.

عمرو دياب وبليغ حمدي

كما تطرق عمرو دياب إلى رؤيته الخاصة في التلحين لنفسه، كما كشف عن مشروع موسيقي كان من المقرر أن يجمعه بالراحل بليغ حمدي، لكنه لم يُكتب له الاكتمال.

وأوضح: "حصلت على لحن منه بالفعل، وكان من المقرر أن يُطرح ضمن أحد ألبوماتي، لكنه لم يرَ النور في حينه".

وتابع: "كنت بالفعل على وشك العمل معه قبل وفاته، لكن لم يُكتب للمشروع أن يكتمل. لدي لحن نادر من ألحانه، وسأقدّمه قريبًا كأغنية جديدة".

عندما سأله عماد أديب عن رأيه في تصريح الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي وصفه بأنه أفضل من يلحن لنفسه لأنه يدرك جيدًا إمكانات صوته، أجاب عمرو قائلًا: إن أنجح أغنياته هي تلك التي لحنها بنفسه، ومنها أغنية "متخافيش".

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