توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على موقفه الإنساني الرائع تجاه الكابتن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم.

الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة



كما ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، وهو بمثابة تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.



وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي للكابتن حسن شحاتة إثر تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية جراحية قبل أيام قليلة.

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