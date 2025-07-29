خلل منذ عام، مصدر بالكهرباء يكشف عن كارثة أدت لتفاقم أزمة انقطاع التيار بالجيزة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة محولات جزيرة الذهب يوجد بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسى وخط احتياطى قدرة كل منهما 66 كيلو فولت أمبير، ويتم استخدام أحدهما حال حدوث عطل كهربائي بالأخر.

خروج كابلات محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

وأضافت المصادر، أن مسئولي وزارة الكهرباء وبعد حادث خروج المحطة عن العمل فؤجوا بخروج الكابل الاحتياطي عن العمل منذ أكثر من عام كامل، مما أدى إلى استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي عن مدن محافظة الجيزة، خاصة بعد فشل محاولات إصلاح الخط الرئيسي مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرارها لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت المصادر إلى أن في الأوقات العادية حال حدوث أزمات في خطوط الكهرباء كان يتم تحميل التيار الكهربائي على الخطوط الاحتياطية، وبسبب خروج الخط الاحتياطي عن الخدمة تفاقمت الأزمة خاصة بعد عدم استيعاب الخط الأساسي للأحمال الكهربائية المرتفعة.



وتشهد عده مدن بمحافظة الجيزة انقطاع كامل للتيار الكهربائي لليوم الرابع علي التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع لخدمات التيار الكهربائي كل من المنيب ومنيل شيحة وابو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتي الآن.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء

ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخري من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتى الآن.

رفع خدمات تلقي شكاوي المواطنين من الخدمة

من جانبه قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوي المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الازعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة ال11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاع تام للتيار الكهربائي، وتوقف لخدمات مروة الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياة جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث حتى عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.



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