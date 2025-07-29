الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

عرض رمضان صبحي على النيابة الصباحية، ومصادر: فريق الدفاع يفحص موقفه القانوني

رمضان صبحي
رمضان صبحي

تسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا، وذلك تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس على خلفية حكم قضائي ضده في قضية تزوير.

 

القبض على رمضان صبحي 

 

وتم نقل اللاعب إلى قسم الترحيلات بمديرية أمن الجيزة، تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة أبو النمرس، حيث وقعت الجريمة محل التحقيق.

أمام أعين شريف إكرامي، تفاصيل القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة

القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة

وكشفت مصادر أمنية أن اللاعب وصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة "ألفا جيت" القادمة من تركيا، بصحبة صهره وزميله في الفريق شريف إكرامي، وذلك عقب انتهاء معسكر الإعداد الخاص بنادي بيراميدز استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكانت سلطات مباحث المطار قد ألقت القبض على رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

واشارت مصادر مسئولة ؛ إلى أنه من المقرر عرض رمضان صبحي على النيابة المختصة صباح باكر، وسط ترقب من فريق الدفاع الذي ينتظر فحص الوضع القانوني الكامل للاعب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية بشأن الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد اعتراف المتهم الرئيسي بتقاضيه مبلغًا ماليًا من اللاعب نظير دخول اللجنة وتأدية الامتحان باسمه، إلى جانب حبس فرد أمن المعهد بتهمة التواطؤ.

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