سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)

كشفت الفنانة سميرة صدقي حقيقة زواجها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد عرض مسرحياتها في ليبيا.

وقالت ضاحكة: "عمرهم ما قالوا إني رافقت على طول بتجوز، كتر خيرهم شايفني ملتزمة".

وأضافت سميرة صدقي خلال استضافتها في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلة: إن الجمهور دائمًا يطلقون عليها شائعات الزواج، وذلك خلال عيد ميلادها، فالبعض قال عنها إنها تزوجت 7 مرات رغم أنها متزوجة، والمخرجون دائمًا كانوا يقولون عنها إنها فتاة أحلام جيلهم، مردفة أن الفنانة عبلة كامل أفضل من قدمت دور المرأة الشعبية.

كما تطرقت الفنانة سميرة صدقي، إلى تقييم بعض الفنانين الحاليين وقالت إن الفنانة انتصار، كانت في البداية ستأخذ طريق الراحلة هدى سلطان فهي نفس تركيبتها، لكن مع مرور الوقت أخذت طريقا مختلفا ورغم ذلك أصبحت ناضجة، وليس هناك أحد سيكون مثل فريد شوقي حتى محمد رمضان أو أحمد العوضي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة صدقي كانت في موسم دراما رمضان 2023 في مسلسل "أم البنات" من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، إكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، والعمل إنتاج رمسيس للإنتاج الفني – للمنتج محروس المصري، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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