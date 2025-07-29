الجيزة تغرق في الظلام، وزارة الكهرباء تعاقب المواطنين برفع خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى

فيما يشبه بسياسة العقاب الجماعي، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال وانقطاع الكهرباء بعد أن تجدد قطع الكهرباء عن عدة مدن متفرقة بمحافظة الجيزة بمناطق المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخري من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما ادي الي انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة.



والغريب رغم الكارثة قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الإزعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة الـ11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وتوقف خدمات مياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث حيث عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

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