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خارج الحدود

أوكرانيا: روسيا هاجمتنا بصواريخ فرط صوتية و328 مسيرة ومجنحة

حرب روسيا وأوكرانيا،فيتو
حرب روسيا وأوكرانيا،فيتو

 أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا نفذت هجوما واسعا على أراضيها بـ ٣ صواريخ فرط صوتية و٤ مجنحة و٣٢٤ مسيرة.

وفي سياق آخر أفادت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي، أسقطت 12 مسيرة أوكرانية من الساعة 21.50 حتى منتصف الليل فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان: "من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو، دمرت منظومات الدفاعي الجوي واعترضت 12 طائرة مسيرة أوكرانية: 8 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك واثنتان فوق جمهورية القرم".

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

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