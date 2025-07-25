البنك المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

خفض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة اليوم الجمعة بنحو 200 نقطة أساس إلى 18%، وسط تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من المسئولين وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الوقوع في براثن الركود.

المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة

ويعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي والذي جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، ويأتي في وقت تسعى السلطات لتحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم ومؤشرات متزايدة عن تردي الاقتصادي وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.

وكان البنك قد خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2022 في يونيو، حيث خفّض السعر القياسي من 21% إلى 20%. رغم ذلك، أبدى صانعو السياسة حينها حذرًا، محذرين من هشاشة مسار التباطؤ في التضخم، ما قد يستدعي التوقف عن التيسير أو حتى التراجع عنه مؤقتًا.

تباطؤ نمو أسعار المستهلكين

وأظهرت بيانات يونيو تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ما يعكس تقدمًا مفاجئًا مقارنة بالتوقعات السابقة. فبينما توقّع البنك بلوغ ذروة التضخم في مايو، فإنها سُجلت فعليًا في مارس، وهبط المعدل إلى 9.4% في يونيو.

وأعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، الأربعاء، أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2024، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التيسير بعد شهور من الضغط بفعل كلفة الاقتراض المرتفعة.

وحذّر وزير الاقتصاد، مكسيم ريشيتنيكوف، الشهر الماضي، خلال ظهوره مع محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، من أن الاقتصاد على شفا ركود. ومنذ ذلك الحين، استمر ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك.

المحركات الرئيسية للتضخم

وفي ظل هذا التباطؤ، يبدو أن أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة، المتمثل في تكلفة العمالة، بدأ في التراجع، رغم استمرار البطالة عند أدنى مستوى تاريخي عند 2.2%، إذ تقلّص الطلب على العمالة، وتباطأ نمو الأجور.

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