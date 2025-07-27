محمد يوسف يعدد مزايا معسكر الأهلي في تونس

قال الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة.

وأوضح أن المعسكر حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات.

بعثة الأهلي تصل القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وعادت بعثة الأهلي إلي القاهرة اليوم قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الاخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي.

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الاهلي يستعد لخوض مباراة ودية جديدة بعد غد الثلاثاء أمام احد الأندية المصرية يتم الكشف عن طرفها خلال الساعات القادمة.

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