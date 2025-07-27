نهاية رحلة الفدائي مع الأهلي.. راتب خيالي ينتظر وسام أبو علي في كولومبوس الأمريكي.. والمارد الأحمر يحقق مكاسب مادية بالجملة

أعلن النادي الأهلي، رسميا اليوم السبت في بيان رسمي، رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

أزمة وسام أبو علي مع إدارة الأهلي

وشهدت الفترة الأخيرة توترا بين وسام أبو علي وإدارة الأهلي، عقب مطالبته بالرحيل وعدم حضوره لبعض التدريبات والكشف الطبي، قبل أن يقدم اعتذارا رسميا لجماهير النادي.

شاهد فيديو تقديم وسام أبو علي لاعبا في صفوف كولومبوس الأمريكي

نشر الحساب الرسمي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، فيديو إعلان التعاقد مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق، خلال الانتقالات الجارية.

ما هو راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي ؟

ووفقا لـ صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، فإن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حتى نهاية عام 2028.

ويتقاضى وسام أبو علي بين 10 إلى 11 مليون يورو حتى نهاية عقده وهو راتب ضخم جدا مقارنة براتبه السابق مع الأهلي.

وكان وسام أبو علي يتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 750 إلى 800 ألف دولار مع الأهلي.

ما هي قيمة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي؟

ووفقا لتقارير صحفية أجنبية فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات، مع احتفاظ الأهلي بنسبة 10% من إعادة البيع المستقبلي للاعب.

وكان وسام قد انتقل إلى الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريوس السويدي مقابل 1.7 مليون يورو.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحيله

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

ألقاب وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحيله

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

شاهد فيديو تقديم وسام أبو علي لاعبا في صفوف كولومبوس الأمريكي

نشر الحساب الرسمي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، فيديو إعلان التعاقد مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق، خلال الانتقالات الجارية.

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي بفيديو مؤثر

وقال وسام أبوعلى عبر حساب الأهلي على فيسبوك: آخر فترة كان في كلام على السوشيال ميديا والتلفيزيون حول اسمي.

وأضاف: عايز أوضح كل الأمور، وأعتذر لجماهير الأهلي والكابتن محمود الخطيب، وللإدارة واللاعبين في الفريق، على الحاجات اللي أنا عملتها والتصرفات اللي حصلت.

وأكمل: مش عايز غير حب، بقالي فترة في ضغوط أسرية وتصرفت بأمور أنا مش بوافق عليها، النادي الأهلي اللي قدملي أحلى سنة ونصف في حياتي وأحلى أيام في حياتي، الإحساس ده خلاني أكون في مصر وأهلي معي، عايز الناس تسامحني مكنتش عارف أتصرف إزاي، ده الكلام الحقيقي.

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