الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من تونس

الأهلي
الأهلي

 وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد. 

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الأخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري، وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي. 

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي. 

وكان النادي الأهلي فاز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة الأولى على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة ودية جديدة بعد غد الثلاثاء أمام أحد الأندية المصرية يتم الكشف عن طرفها خلال الساعات القادمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي طبرقة التونسية بعثة الأهلي

مواد متعلقة

مجموعة الأهلي، مباريات سيراميكا حامل اللقب في كأس عاصمة مصر

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026 (انفوجراف)

الأكثر قراءة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

القابضة: تشغيل محطات المياه بالكامل وعودتها تدريجيا للمناطق المتضررة

اندلاع حريق بنادي القضاة النهري بالعجوزة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة اليوم

رغم تأكيدات الوزير بعودتها خلال 60 دقيقة، استمرار انقطاع الكهرباء عن مدن الجيزة

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 كاملا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

المزيد
الجريدة الرسمية