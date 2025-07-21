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ثقافة وفنون

سون يي جين وجو يوري تتألقان في دراما نتفليكس الجديدة "Variety"

دراما Variety، فيتو
دراما Variety، فيتو

تستعد النجمتان سون يي جين وجو يوري لبطولة الدراما المنتظرة "Variety"، أحدث إنتاجات منصة نتفليكس، والتي تعد بتقديم رؤية فريدة لعالم صناعة الترفيه الكوري الجنوبي وعلاقات المعجبين المعقدة.

وتدور أحداث مسلسل "Variety" حول ساي أون، الرئيسة التنفيذية الطموحة لشركة ترفيه كورية جنوبية، والتي نجحت في تأسيس أشهر فرقة آيدول بالبلاد، وعلى الجانب الآخر نجد سونغ هي، المعجبة المتحمسة التي تصل إلى حد الهوس بفرقتها المفضلة، ويستعرض المسلسل الرغبات والدوافع الخفية للأشخاص المحيطين بهاتين الشخصيتين المحوريتين، كاشفًا عن جوانب متعددة من الحياة داخل وخارج الأضواء.

ويتولى إخراج وكتابة "Variety" المخرج كيم يونغ هون، الذي حظي بإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء بفضل أعماله السابقة، مثل مسلسل نتفليكس الناجح "Mask Girl" وفيلم "Beasts Clawing at Straws". 

تفاصيل مسلسل Variety

سون يي جين، المعروفة بقدرتها الفائقة على تجسيد الشخصيات بعمق وإضافة بُعد واقعي لأدوارها، ستلعب دور ساي أون، وتُعد ساي أون سيدة أعمال ذات مهارات تخطيط استثنائية وقدرة على اتخاذ قرارات حكيمة لتحقيق أهدافها، لن تتردد في المخاطرة بكل شيء لتجديد عقد فرقة الآيدول التي بنتها بنفسها من الصفر، مما يبرز تفانيها وحنكتها في عالم الأعمال الترفيهي.

أما جو يوري، التي تركت بصمة واضحة بأدائها القوي في الموسمين الثاني والثالث من مسلسل "Squid Game"، فتجسد شخصية سونغ هي، وتُعرف سونغ هي بأنها معجبة مهووسة، لا تتورع عن فعل أي شيء لمقابلة معبودها المفضل، وتُظهر شغفًا شديدًا وتتبعًا دقيقًا لكل تحركاتهم.

بالإضافة إلى النجمتين الرئيسيتين، يضم المسلسل مزيجًا من الممثلين المخضرمين والمواهب الصاعدة لأداء أدوار الشخصيات المحيطة بساي أون وسونغ هي.

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