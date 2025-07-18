لي جونغ وون وكيم دو يون في محادثات لبطولة دراما تاريخية جديدة

أفادت تقارير إعلامية أن النجمين لي جونغ وون وكيم دو يون قد يتعاونان في دراما تاريخية رومانسية جديدة بعنوان "Wish Upon a Moon Flower" (عنوان مبدئي). وفي حين لم يتم تأكيد مشاركتهما بشكل نهائي، فإن الأنباء قد أثارت ترقب الجمهور لمشاهدة هذا الثنائي المحتمل.

يوم الخميس الموافق 18 يوليو، ذكرت صحيفة "ماي ديلي" أن لي جونغ وون وكيم دو يون قد تم اختيارهما لأداء الأدوار الرئيسية في المسلسل. وعلى الفور، أصدرت الوكالات الفنية الخاصة بهما توضيحات حول هذه التقارير.

الوكالات تعلق على مفاوضات التمثيل

وأوضح ممثل من وكالة THEBLACKLABEL، التي تمثل لي جونغ وون، أن "مسلسل 'Wish Upon a Moon Flower' هو مشروع عُرض عليه وهو قيد المراجعة حاليًا." وبالمثل، صرّح ممثل من وكالة Fantagio، وكالة كيم دو يون، أن "كيم دو يون لا تزال تدرس عرض الظهور في مسلسل 'أمنية على زهرة القمر'." تشير هذه التصريحات إلى أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

قصة حب ملحمية وسط صراع القدر

يتناول مسلسل "Wish Upon a Moon Flower" قصة حب ملحمية تدور أحداثها حول شخصيتين محوريتين، وهم يانغ تشو سول، وهي امرأة بارعة في صناعة السيوف تعيش في قرية مخصصة لأسرى الحرب، وبايك جي هي، وهو جنرال من دولة معادية ينشق عنها. على الرغم من المصير المضطرب والمأساوي الذي يواجههما، يجد الاثنان نفسيهما منجذبين بشدة لبعضهما البعض في قصة تتجاوز الظروف القاسية.

ومن المقرر أن تتولي الكاتبة جانغ يو ها، المعروفة بعملها على مسلسل "دونا" الذي عُرض على منصة نتفليكس، مهمة كتابة نص "أمنية على زهرة القمر". يضيف هذا الاختيار المزيد من الترقب للمسلسل، بالنظر إلى سجلها في تقديم أعمال درامية جذابة.

لي جونغ وون، الذي يُجري حاليًا مفاوضات لأداء دور بايك جي هي، يقوم بدور أعظم محارب وجنرال في مملكة غايرو. على الرغم من أنه ورث جمال والدته الأخّاذ، إلا أن نظرته الشرسة والقاتلة تُثير الرعب في قلوب أعدائه. يُعرف بقسوته وعدوانيته، فهو لا يُظهر أي شفقة أو تعاطف، ويبقي الجميع على بُعد منه، مما يرسم صورة لشخصية معقدة وذات أبعاد متعددة.

وفي المقابل، عُرض على كيم دو يون دور يانغ تشو سول، صانعة السيوف الماهرة. حتى وهي تعمل طوال اليوم ومُغطاة بالرماد، تصفها الرواية بأنها تبقى نقية وأنيقة كزهرة فاونيا مُزهرة حديثًا. حيث تظهر وقفتها الرقيقة، لكن المنتصبة بوقار، والذكاء الحاد في عينيها الداكنتين العميقتين يمنع حتى أكثر الرجال قسوة من الاقتراب منها بلا مبالاة، مما يدل على قوة داخلية وشخصية آسرة.

مع استمرار المفاوضات، يترقب عشاق الدراما الكورية تأكيد مشاركة لي جونغ وون وكيم دو يون في هذا المشروع التاريخي الواعد.

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