دراما "The Defects" تكشف عن صور جديدة من الكواليس استعدادا للعرض غدا

بدأ العد التنازلي لعرض مسلسل الإثارة والأكشن المنتظر "The Defects" تكشف عن صور جديدة من الكواليس استعدادًا للعرض غدًا مع إطلاق ENA لمجموعة جديدة من الصور التي تكشف كواليس تصوير الدراما، مقدمةً لمحة حصرية عن نجوم العمل وشغفهم وراء الكاميرات.

المسلسل، المستوحى من قصة ويب تون شهيرة، يعد بتقديم قصة مؤثرة ومثيرة تدور حول أطفال تخلّى عنهم آباؤهم بالتبني، وصراعهم من أجل البقاء والانتقام.

تُظهر الصور التي تم نشرها مؤخرًا فريق التمثيل المتميز الذي يضم يوم جونغ آه، ووون جين آه، وديكس، وتشوي يونغ جون، وآهن جي هو، وأوه سونغ جون، وهم منغمسون في عملهم بموقع التصوير. تبرز الصور الممثلين وهم يدققون في النصوص، ويراقبون المشاهد، ويناقشون التفاصيل الدقيقة مع المخرج وطاقم العمل. هذه اللمحات تؤكد التزام الممثلين وتركيزهم الشديد على تقديم أفضل أداء ممكن في هذه الدراما المعقدة.

على الرغم من طبيعة المسلسل المليئة بالإثارة والتشويق، فإن الأجواء في موقع التصوير تبدو مبهجة ومليئة بالضحك عندما لا يكون الممثلون منهمكين في أدوارهم.

وتُظهر الصور جانبًا مختلفًا للنجمة يوم جونغ آه، التي وعلى عكس دورها الشرير في الدراما، تُضفي دفئًا وراحة على الأجواء، كما تتخذ وون جين آه وضعيات مرحة أمام الكاميرا، كاشفةً عن شخصيتها الحقيقية المفعمة بالحيوية.

وتحدثت الممثلة وون جين آه عن تجربتها في العمل على مشاهد الأكشن المكثفة مع زملائها، قائلةً: "أتذكر التجمع في صالة الألعاب الرياضية والتدرب معًا على كل مشهد. بفضل كل هذا التدريب، اكتسب الممثلون ثقة كبيرة ببعضهم البعض، كما بنيتُ علاقة قوية مع ممثلي الأكشن، لذلك تمكنتُ من الثقة بهم والاعتماد عليهم كما لو كنا جسدًا واحدًا." هذه التصريحات تسلط الضوء على الجهود الجبارة التي بذلها طاقم العمل لتقديم مشاهد أكشن واقعية ومقنعة.

ومن المقرر عرض مسلسل "The Defects" لأول مرة يوم 21 يوليو الجاري في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت كوريا، ويتوقع أن يجذب اهتمامًا واسعًا من عشاق الدراما الكورية بفضل قصته المثيرة وطاقمه النجمي.

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