أخبار الرياضة اليوم: نادٍ سعودي يضم هدف الأهلي.. صفقة تيدي أوكو للرياض مهددة بالفشل واللاعب من حق الزمالك.. وظهور أولى صفقات بيراميدز بمباراة قاسم باشا التركي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
مصدر: صفقة تيدي أوكو للرياض مهددة بالفشل واللاعب من حق الزمالك
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولي الأبيض وقعوا عقدا ثلاثيا مع تيدي أوكو وناديه لوزيرن السويسري، والذي يتضمن أيضا اتفاقا ماليا بين النادي واللاعب.
رسميا، أرسنال يضم فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة (فيديو)
أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي ضم اللاعب الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس بعقد طويل الأمد قادما من سبورتينج لشبونة.
الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الاثنين المقبل.
كم يتقاضى وسام أبو علي سنويا بعد انتقاله لـ كولومبوس الأمريكي؟
أعلن النادي الأهلي، رسميا اليوم السبت في بيان رسمي، عن رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ظهور أولى صفقات بيراميدز في مباراة قاسم باشا التركي (صور)
ظهر الوافد البرازيلي الجديد إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا بمباراة بيراميدز وقاسم باشا التي انطلقت اليوم السبت بمعسكر الفريق الحالي بتركيا استعدادا للموسم الجديد.
قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس الأمريكي
أعلن النادي الأهلي، رسميا اليوم السبت في بيان رسمي، رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
مأساة بونجا تفتح ملف التأمين الصحي للاعبي الكرة المصرية
تتزايد حالات الطوارئ الصحية التي تصيب لاعبي الكرة المصرية بعيدًا عن إصابات الملاعب المعتادة، وهو ما يسلط الضوء على ثغرات كبيرة في ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية للاعبين.
ناد سعودي يتفق مع أحمد حسن كوكا للانضمام لصفوفه
يسعى نادي الاتفاق السعودي للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اقترب من ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر.
إنتر ميلان يرفع عرضه إلى 45 مليون يورو للتعاقد مع لوكمان
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تحرك جديد من جانب نادي إنتر ميلان، لضم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان نجم وجناح فريق أتالانتا.
أشرف نصار يحسم الجدل حول انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي
كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي حقيقة قرب انتقال أسامة فيصل إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
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