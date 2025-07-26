رسميا، أرسنال يضم فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة (فيديو)

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي ضم اللاعب الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس بعقد طويل الأمد قادما من سبورتينج لشبونة.

فيكتور جيوكيريس

خلال فترته مع سبورتينج، ساهم فيكتور في فوز الفريق بلقبين متتاليين بالدوري البرتغالي الممتاز، والكأس المحلي، وكان هداف الدوري في كلا الموسمين، كما تألق على المستوى الدولي، مسجلًا 12 هدفًا في آخر 17 مباراة له مع السويد.

وقال أندريا بيرتا، المدير الرياضي لنادي ارسنال: "نحن سعداء للغاية بالصفقة الممتازة التي أبرمناها لضم فيكتور جيوكيريس إلى النادي، ويتمتع فيكتور بموهبة استثنائية، وقد أثبت باستمرار امتلاكه للصفات والعقلية الرابحة التي يحتاجها مهاجم من الطراز الرفيع، وبنيته الجسدية وذكاؤه وأخلاقياته المهنية تجعله الخيار الأمثل لرؤيتنا.

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

وواصل: "نحن على ثقة بأن فيكتور سيترك أثرًا كبيرًا على أرض الملعب وسيصبح لاعبًا مهمًا في غرفة ملابسنا، أهلًا بك يا فيكتور".

فيما أضاف المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ ارسنال: "يسعدنا للغاية الترحيب بفيكتور جيوكيريس في النادي. لقد أظهر أداءً ثابتًا وحضورًا متميزًا، وأهدافه خير دليل على ذلك".

وواصل: “يتمتع فيكتور بصفات عديدة. فهو سريع وقوي في خط الهجوم، وله أرقام تهديفية مذهلة على مستوى الأندية والمنتخبات. يمتاز بمهارة فائقة في تحويل الفرص إلى أهداف، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء تجعله تهديدًا دائمًا”.

وأتم نحن متحمسون لما سيضيفه فيكتور إلى فريقنا، ونتطلع لبدء العمل معه. نرحب بفيكتور وعائلته في أرسنال.

وسيرتدي فيكتور القميص رقم 14 وسينضم فورا إلى فريق أرسنال في جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا.

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