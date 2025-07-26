السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، أرسنال يضم فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة (فيديو)

فيكتور جيوكيريس
فيكتور جيوكيريس

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي ضم اللاعب الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس بعقد طويل الأمد قادما من سبورتينج لشبونة.

فيكتور جيوكيريس

خلال فترته مع سبورتينج، ساهم فيكتور في فوز الفريق بلقبين متتاليين بالدوري البرتغالي الممتاز، والكأس المحلي، وكان هداف الدوري في كلا الموسمين، كما تألق على المستوى الدولي، مسجلًا 12 هدفًا في آخر 17 مباراة له مع السويد.

وقال أندريا بيرتا، المدير الرياضي لنادي ارسنال: "نحن سعداء للغاية بالصفقة الممتازة التي أبرمناها لضم فيكتور جيوكيريس إلى النادي، ويتمتع فيكتور بموهبة استثنائية، وقد أثبت باستمرار امتلاكه للصفات والعقلية الرابحة التي يحتاجها مهاجم من الطراز الرفيع، وبنيته الجسدية وذكاؤه وأخلاقياته المهنية تجعله الخيار الأمثل لرؤيتنا.

وواصل: "نحن على ثقة بأن فيكتور سيترك أثرًا كبيرًا على أرض الملعب وسيصبح لاعبًا مهمًا في غرفة ملابسنا، أهلًا بك يا فيكتور".

فيما أضاف المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ ارسنال: "يسعدنا للغاية الترحيب بفيكتور جيوكيريس في النادي. لقد أظهر أداءً ثابتًا وحضورًا متميزًا، وأهدافه خير دليل على ذلك".

وواصل: “يتمتع فيكتور بصفات عديدة. فهو سريع وقوي في خط الهجوم، وله أرقام تهديفية مذهلة على مستوى الأندية والمنتخبات. يمتاز بمهارة فائقة في تحويل الفرص إلى أهداف، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء تجعله تهديدًا دائمًا”.

وأتم نحن متحمسون لما سيضيفه فيكتور إلى فريقنا، ونتطلع لبدء العمل معه. نرحب بفيكتور وعائلته في أرسنال.

يتبقى التوقيع الرسمي، آرسنال يحسم صفقة مهاجم سبورتينج لشبونة

آرسنال يتعاقد رسميا مع موسكيرا مدافع فالنسيا

وسيرتدي فيكتور القميص رقم 14 وسينضم فورا إلى فريق أرسنال في جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سبورتينج لشبونة فيكتور جيوكيريس جيوكيريس أرسنال نادي أرسنال

مواد متعلقة

آرسنال يتعاقد رسميا مع موسكيرا مدافع فالنسيا

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2025

غرفة إنعاش دكتور محمود!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت 26/7/2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

المزيد
الجريدة الرسمية