ناد سعودي يتفق مع أحمد حسن كوكا للانضمام لصفوفه

يسعى نادي الاتفاق السعودي للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اقترب من ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر.

وشهدت الأيام الأخيرة محاولات مكثفة من إدارة الاتفاق للتعاقد مع الهولندي لوك دي يونج، مهاجم آيندهوفن السابق، بالإضافة إلى الإنجليزي كالوم ويلسون الذي رحل عن نيوكاسل يونايتد عقب نهاية عقده.

الاتفاق يحسم اتفاقه مع كوكا

وبحسب ما ذكره سانتي أونا الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن الاتفاق اتجه للتعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا الذي يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

وأوضح: "الفريق توصل لاتفاق مع المهاجم المصري كوكا حول التعاقد معه مجانا، بعد فشل صفقة دي يونج، بسبب رغبة وكيله في تغيير بعض الشروط في العقد".

مسيرة أحمد حسن كوكا

يذكر أن كوكا (32 عاما) سبق وأن لعب في العديد من الأندية الأوروبية مثل رايو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين، بجانب أولومبياكوس اليوناني، بالإضافة لعدة أندية تركية، قبل أن يختتم رحلته الأوروبية باللعب لمدة 6 أشهر رفقة لوهافر الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.