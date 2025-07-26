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رياضة

ناد سعودي يتفق مع أحمد حسن كوكا للانضمام لصفوفه

أحمد حسن كوكا، فيتو
أحمد حسن كوكا، فيتو

يسعى نادي الاتفاق السعودي للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اقترب من ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر.

وشهدت الأيام الأخيرة محاولات مكثفة من إدارة الاتفاق للتعاقد مع الهولندي لوك دي يونج، مهاجم آيندهوفن السابق، بالإضافة إلى الإنجليزي كالوم ويلسون الذي رحل عن نيوكاسل يونايتد عقب نهاية عقده.

الاتفاق يحسم اتفاقه مع كوكا 

وبحسب ما ذكره سانتي أونا الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن الاتفاق اتجه للتعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا الذي يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

وأوضح: "الفريق توصل لاتفاق مع المهاجم المصري كوكا حول التعاقد معه مجانا، بعد فشل صفقة دي يونج، بسبب رغبة وكيله في تغيير بعض الشروط في العقد".

مسيرة أحمد حسن كوكا 

يذكر أن كوكا (32 عاما) سبق وأن لعب في العديد من الأندية الأوروبية مثل رايو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين، بجانب أولومبياكوس اليوناني، بالإضافة لعدة أندية تركية، قبل أن يختتم رحلته الأوروبية باللعب لمدة 6 أشهر رفقة لوهافر الفرنسي.

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