مأساة بونجا تفتح ملف التأمين الصحي للاعبي الكرة المصرية

تتزايد حالات الطوارئ الصحية التي تصيب لاعبي الكرة المصرية بعيدًا عن إصابات الملاعب المعتادة، وهو ما يسلط الضوء على ثغرات كبيرة في ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية للاعبين.

آخر تلك الحالات كانت ما تعرض له حارس مرمى نادي وادي دجلة، محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا، والذي دخل في غيبوبة مفاجئة إثر مضاعفات حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تبين لاحقًا أنها ناتجة عن الإصابة بمرض الصفراء.

وفي الوقت الذي يرقد فيه اللاعب حاليًا بالمستشفى في حالة حرجة ويحتاج إلى زراعة كبد عاجلة، دقّت هذه الحادثة ناقوس الخطر بشأن غياب منظومة تأمين طبي شاملة تغطي اللاعبين في جميع الظروف، سواء داخل الملعب أو خارجه.

اتحاد الكرة وضع بند أساسي للأندية خلال التعاقد مع اللاعبين والذي يشمل التأمين في حالات الإصابة والعجز الكلي والجزئي والوفاة والعمليات، حيث كان التأمين في السابق يشمل الإصابات فقط.

وأكد عامر العمايري خبير اللوائح ان اتحاد الكرة يلزم الأندية خلال توثيق عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خصم 3% من قيمة التعاقد السنوية رسوم التوثيق، بجانب 14% قيمة مضافة فضلًا عن رسوم تنمية الموارد.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، ان الجبلاية قامت بتفعيل قرار التأمين الطبي على اللاعبين الدوليين القدامى الذين مثلوا المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الماضية، خاصة بعد تعاقد اتحاد الكرة مع أحد المراكز الطبية الكبرى للكشف عن اللاعبين وعلاجهم ضد الإصابات.

رد وادي دجلة

فيما كشف مصدر داخل وادي دجلة ان النادي برئاسة ماجد سامي يتكفل برعاية بونجا وعدا ذلك فإن اتحاد كرة القدم يلزم الأندية بالتأمين الإجباري بوثيقة الحوادث الشخصية خارج الملاعب، والتى تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه، ولا تتضمن بنود هذه الوثيقة أى تعويض للاعبين داخل الملعب سواء عند الإصابة أو الوفاة.

وتابع المصدر بأن هذا التأمين يعد وهميا ولا يفيد اللاعب فى شيء خاصة أن هذه القيمة لا تمثل شيئا بالنسبة لقيمة بعض العقود الحالية للاعبين وخاصة فى لعبة كرة القدم.

طارق يحيي: "محدش بيسأل عن حد"

فيما صرح طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق، ان حياة اللاعبين داخل وخارج الملعب هي مسؤولية الأندية .

وقال في تصريحات خاصة إن الأندية عليها ان تخصم نسبة من عقود اللاعبين التي تقدر بالملايين وهذه القيمة تحفظ للاعب في حالة تعرضه لاصابة خارج الملعب او حالة طارئة يتعرض لها اللاعب.

وتابع:" مافيش حد بيسال عن حد ولم نستفد من واقعة احمد رفعت وأعلم ان المهندس ماجد سامي يسعى جاهدا مع المسؤولين لمتابعة وتوفير كافة المتطلبات لبونجا ولكن ماذا لو كان لاعب آخر من نادي صغير ولا يملكه رجل اعمال فما الحل ؟.



وأتم أن خصم نسبة من عقد اللاعب تكون مخصصة فقط للحالات الطارئة ليس فقط تكتب في عقد اللاعب ولكن المفروض تكون تحت رعاية اتحاد الكرة الذي يوثق الأمر حكوميا وليس على الورق فقط.

رأي دكتور عمرو طه

فيما رأى دكتور عمرو طه، أن الأندية هي المسؤولة الأولى عن حالات اللاعبين الطارئة خارج الملعب بجانب الإصابات داخل الملعب.

وأكد أن حالة بونجا تطرح سؤالا هل اصابته مفاجئة ام هي حالة كان يعاني منها اللاعب؟. وهنا نسأل طبيب فريق وادي دجلة بأن معاناة بونجا في مشاكل بالجهاز الهضمي شئ حديث ام كان يعاني منه اللاعب من فترة.

وأتم أن وزارة الرياضة أنشأت لجنة طبية للاعبين لحالات القلب بعد أزمة أحمد رفعت، وعلينا أيضا انشاء لجنة لعلاج اللاعبين على مشاكل الجهاز الهضمي والكلى للتعرف على الحالات مبكرا.

وفي السياق ذاته قررت اللجنة الفنية لاتحاد الكرة مناقشة أمر إصابة اللاعبين والتأمين على حياتهم في الحالات الطارئة خلال اجتماع اللجنة المحدد له غدا الأحد.

مناشدة من أسرة اللاعب..آخر تطورات حالة بونجا الصحية

وتواصلت فيتو مع أحد أقارب بونجا ليؤكد ان اللاعب سيحتاج إلى زراعة كبد وقد تم بالفعل العثور على متبرع إلا أننا نناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لإنهاء الإجراءات واستكمال كافة الأوراق المطلوبة حتى يتمكن من إجراء العملية في أقرب وقت ممكن.

بداية الأزمة

وقد بدأت الأزمة الصحية لبونجا ثاني أيام عيد الأضحى الماضي، حيث كان يشارك في حفل زفاف أحد أصدقائه وتناول بعض حبات التوت من شجرة كانت قريبة من مكان الحفل لتبدأ بعدها الأعراض المرضية في الظهور عليه.



وبعد إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية تبين أن إنزيمات الكبد مرتفعة بشكل خطير ما استدعى حجزه في المستشفى على الفور لتتدهور حالته الصحية بشكل تدريجي مع مرور الأيام.

يذكر أن بونجا كان يتناول أحد الأدوية المضادة للالتهابات بشكل يومي على مدار 4 أشهر، وذلك بسبب إصابة سابقة في الركبة ما قد يكون سببا إضافيا في تدهور حالته.

وعلى الرغم من معاناة بونجا إلا أنه حرص بونجا على الاستمرار في المشاركة بالمباريات مع فريق وادي دجلة رغبة منه في دعم الفريق ومساعدته في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

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