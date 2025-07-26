أشرف نصار يحسم الجدل حول انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي حقيقة قرب انتقال أسامة فيصل إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية بأن الأهلي أنهى صفقة أسامة فيصل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد نصار في تصريحات خاصة لفيتو: "البنك متمسك بأسامة فيصل ولا صحة لرحيله عن الفريق وانتقاله إلى النادي الأهلي وأنه مستمر مع الفريق الموسم المقبل".

موقف طارق مصطفي من رحيل اسامة فيصل

وكان قد كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلي حقيقة طلب الأهلي وبيراميدز والزمالك ضم أسامة فيصل هداف الفريق.

وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات خاصة لفيتو: "النادي لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادي للحصول على خدمات أسامة فيصل.

وأكد أنه لا يقف أمام مستقبل أي لاعب لكن رحيله متوقف على موقف النادي والعرض الجدي الذي يعرض على النادي.

وأكد أن اللاعب باق بالفريق لعدم تلقي عروض جدية تليق باللاعب والنادي.



حقيقة انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي



ورغم هذا التصريح نشر أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي والمصري السابق، اليوم السبت صورة له رفقة أسامة فيصل لاعب البنك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت مشيرا من خلالها إلى انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي.

وعلق أحمد ياسر علي صورته مع أسامة فيصل قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبي في النادي الأهلي أنت تستاهل كل خير".

يذكر أن أسامة فيصل ارتبط اسمه بناديي الأهلي وبيراميدز للانضمام لصفوفهما الموسم المقبل.

يذكر ان أسامة فيصل المهاجم الدولي سجل مع البنك الأهلي 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.

وحرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية.

وعقد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

رئيس البنك الأهلي يجتمع بلاعبي الفريق

وطالبهم رئيس النادي ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التي كانت قريبة جدا فى الموسم الماضي.

وأكد ثقته الكبيرة فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسئولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات.

وفي ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادي البنك الأهلي.

وأصدر اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عدة قرارات بشأن الناشئ حسن أحمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012.



ناشئ البنك الأهلي

وتقرر الآتي..

إقامة اللاعب باستراحة النادي وتسهيل كافة أموره.

لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للإطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.

وتعمل إدارة نادي البنك الأهلي دائمًا على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللُعبات والذى إنعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.

يذكر أن الناشئ انتشرت قصته عبر السوشيال ميديا حيث يسافر يوميًا من المنيا للقاهرة والعكس من أجل تدريباته في البنك الاهلي.

وأدى ذلك إلى خروجه يوميا من منزله بالمنيا للسفر إلى القاهرة في الساعة الـ7 صباحا والعودة للمنيا في العاشرة مساء طوال الأسبوع.

الناشئ من مواليد 2012 ولعب في المقاولون قبل البنك الأهلي.

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