السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الاثنين المقبل.

فيما أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف نادي الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

 

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك 

فيما ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في ختام  معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.
 

وتحدث يانيك فيريرا عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وبعض الأمور المتعلقة بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكر.
وعقب انتهاء المحاضرة غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة أمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا اخبار الزمالك مران الزمالك

مواد متعلقة

كم يتقاضى وسام أبو علي سنويا بعد انتقاله لـ كولومبوس الأمريكي؟

مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام رين 3-1

مدير الكرة بالزمالك يعدد مزايا معسكر الفريق الأول بالعاصمة الإدارية

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس الأمريكي

مدير الكرة بالزمالك يحسم الجدل بشأن تغيير مترجم يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا

شاهد، أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

ليفربول يسقط أمام ميلان 4-2 وديا

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2025

غرفة إنعاش دكتور محمود!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت 26/7/2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

المزيد
الجريدة الرسمية