ظهور أولى صفقات بيراميدز في مباراة قاسم باشا التركي (صور)

ظهر الوافد البرازيلي الجديد إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا بمباراة بيراميدز وقاسم باشا التي انطلقت اليوم السبت بمعسكر الفريق الحالي بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

بيراميدز يخطف هدف الأهلي

ويتواجد اللاعب البرازيلي حاليًا في معسكر الفريق السماوي في تركيا، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة في أولي صفقات النادي بالميركاتو الصيفي.

ويخضع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للكشف الطبي تمهيدا للتوقيع رسميا لـنادي بيراميدز، في أولى صفقات بطل إفريقيا الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وارتبط اسم الجناح الأيسر البالغ من العمر 28 عاما بالانتقال الي النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي وطلب ناديه 2.5 مليون دولار لبيعه لكن المفاوضات توقفت بين الفريقين.

ايفرتون

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وقاسم باشا التركي الودية في إطار معسكر الإعداد الخارجي بتقدم بطل أفريقيا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي من متابعة لتمريرة رائعة من عبد الرحمن مجدي.



وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة قاسم باشا الودية، في إطار معسكر تركيا الخارجي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة قاسم باشا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

معسكر بيراميدز في تركيا

ووصلت بعثة بيراميدز الي اسطنبول امس الجمعة بعدما غادرت ظهرا معسكرها المقام في مدينة "أزميت" وخوض التدريب الأخير استعدادا للمباراة الودية الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره بمباراة ودية ثالثة ستقام يوم الاثنين المقبل، وسيتم الإعلان عن طرفها، قبل العودة للقاهرة عصر الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.

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