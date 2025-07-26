عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر حكومة الاحتلال من تبعات انهيار المفاوضات

قالت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت في تصريحات صحفية، أنه إذا انهارت المفاوضات فسينهار أبناؤنا في غزة.



وأضافت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: كل النظريات التي فرضها علينا سموتريتش وبن غفير فشلت.

وقبل وقت سابق طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مؤتمر صحفي بواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط من أجل إبرام صفقة تبادل شاملة ووقف الحرب.

وأوضحت: العمليات العسكرية في دير البلح تهدد حياة أبنائنا ويجب وقفها، مضيفا: لدينا فرصة أخيرة لإعادة أبنائنا ويجب أن نستغلها.

واختتمت عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب عدم المفاضلة بين الرهائن لأن الفرصة المتاحة هي الأخيرة.

وفي سياق اخر أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، عن شعورها بالقلق والاضطراب بسبب التقارير التي تفيد بأن الجيش يعتزم العمل في مناطق وسط غزة لم ينفذ فيها عمليات من قبل.

وتساءلت عائلات الأسرى: هل يمكن لأحد أن يضمن لهم أن هذا القرار لن يكون على حساب حياة الأسرى؟!

وتابعت: ورغم كل المناورات الإعلامية والوعود الكاذبة، فقد تعلمت عائلات كثيرة من التجربة المؤلمة معنى توسيع العمليات العسكرية في ظل المفاوضات وغياب خطة حرب واضحة،ويكفي أن نتذكر بمرارة مقتل 6 أسرى في أغسطس العام الماضي.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس السبت بإبرام صفقة تبادل شاملة والتوقف عن ممارسة الانتقائية بين الرهائن.

وأطلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة صرخة استغاثة جديدة، طالبت فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورًا ومنح فريق التفاوض تفويضًا واضحًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقف حرب غزة السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين

وقالت العائلات في بيان عاجل: "وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا إلى الوطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة، لكن نتنياهو يواصل التهرب منها".

أزمة نتنياهو في مفاوضات غزة

وتابعت: "على نتنياهو أن يكف عن التسبب في انهيار المفاوضات، وأن يتخلى عن أسلوب الانتقائية، ويسعى بجدية لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب".

وطالبت العائلات القيادة السياسية الإسرائيلية بالتوقف عن المماطلة وإظهار نية حقيقية لإنهاء النزاع، محملةً نتنياهو مسؤولية استمرار الحرب وتعثر مسار التفاوض.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، أن الضابط والجندي أصيبا في انفجار عبوة ناسفة في عربتهما جنوبي قطاع غزة.

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